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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ما هو موعد إجازة 6 أكتوبر 2023 ؟

6 أكتوبر
6 أكتوبر

موعد إجازة 6 أكتوبر 2023.. يعتبر هذا اليوم من الأيام المهمة التي يتساءل عنها الكثير في مصر، حيث يحتفل الموظفون في الحكومة والقطاع الخاص بنصر حرب أكتوبر، ويتمتعون بإجازة رسمية مدفوعة الأجر في هذا اليوم الذي يعد حدثًا هامًا.

موعد إجازة 6 أكتوبر 2023

يصادف يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023 موعد الإجازة الرسمية لموظفي القطاع العام والخاص، والتي تأتي احتفالاً بذكرى الحرب التي دارت بين مصر وإسرائيل في عام 1973، وفي هذا اليوم، تُمنح حكومات الدولة إجازات رسمية لموظفيها في القطاعين الحكومي والخاص.

سيتم منح إجازة يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023 لقطاعات الحكومة والخاصة، قبل الإجازة الرسمية ليوم 6 أكتوبر 2023. وعلى الرغم من أن الإجازة ستكون مدفوعة الأجر في كلا القطاعين، إلا أن موعدها سيتم تأكيده من قبل مجلس الوزراء، حيث تأتي بعد إجازة المولد النبوي الشريف.

 

موعد اجازة 6 أكتوبر 2023.. عيد القوات المسلحة

ذكرى حرب أكتوبر 1973 ضد إسرائيل يعرف باسم "يوم القوات المسلحة"، بدأت الحرب بنجاح عبور الجيش المصري لقناة السويس والسيطرة على شبه جزيرة سيناء.

يتم تنظيم فعاليات وعروض من قبل الجيش في هذا اليوم، كما تشمل الاحتفالات ألعاب نارية وبرامج تلفزيونية خاصة لإحياء الذكرى.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023 بعد قرار مجلس الوزراء بترحيلها

مواعيد العطلات الرسمية فى أكتوبر 2023


موعد إجازة 6 أكتوبر 2023.. معلومات عن حرب السادس من أكتوبر 1973


في عام 1973، خاض الجيش المصري والجيش السوري حربًا مع الجيش الإسرائيلي في إطار الصراع العربي الإسرائيلي المسلح.

تم تنفيذ هجوم خاطف على قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة في شبه جزيرة سيناء وهضبة الجولان، التي كانت قد احتلها الجيش الإسرائيلي خلال حرب عام 1967.

وقد وقعت هذه الحرب في العاشر من رمضان من عام 1393 هـ الموافق للسادس من أكتوبر 1973 م.


 

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