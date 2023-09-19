وزير الخارجية البريطانى: النظام المالى العالمى بحاجة إلى إصلاح

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الثلاثاء، إن النظام المالي العالمي بحاجة إلى إصلاح، مشيرًا إلى أنه يجب تحرير المزيد من الأموال لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف كليفرلي وفق قناة العربية الإخبارية، أن أوكرانيا تستحق الدعم وتقاتل دفاعًا عن المواثيق الأممية، كما أن تصرفات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تجعل المخاطر في أوروبا أكثر احتمالًا.

فيما أشار إلى أن انسحاب روسيا من أوكرانيا في مصلحة الجميع، حيث إنها تخسر الأصدقاء على المسرح العالمي، معربًا عن إزعاج بلاده من التعاون بين روسيا وإيران.

وتابع وزير الخارجية البريطاني، إذا غيرت إيران سلوكها سنتخذ خطوات نحو رفع العقوبات، مشيرة إلى أن العقوبات ضد إيران رد فعل على تصرفات إيران العدائية، كما أن العقوبات ضد إيران مستمرة لسعيها إلى الحصول على سلاح.

رؤية الذكاء الاصطناعي

وفي سياق متصل كان قد قال وزير الخارجية سيحدد رؤيته في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في زيادة تأثير التنمية الدولية، مشيرًا إلى أن برنامج "الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية" سيعزز المهارات والابتكار وقوة الحوسبة في إفريقيا، وسيتم إطلاقه خلال قمة سلامة الذكاء الاصطناعي التي تستضيفها المملكة المتحدة في نوفمبر المقبل.

وقد أعلنت المملكة المتحدة أيضًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة عن تخصيص أكثر من مليون جنيه إسترليني لتسخير قوة الذكاء الاصطناعي للمساعدة في التنبؤ بالصراعات والأزمات الإنسانية، وتسريع تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وستضع المملكة المتحدة رؤية طموحة لكيفية تسخير الإمكانات الهائلة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتسريع التنمية في أفقر دول العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم.

كما دعا وزير الخارجية الشركاء الدوليين إلى الاجتماع معًا لتنسيق الجهود الرامية إلى تطوير الذكاء الاصطناعي في إفريقيا وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وفي إطار الريادة، ستطلق المملكة المتحدة برنامج "الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية"، بالشراكة مع المركز الكندي لأبحاث التنمية الدولية للتركيز على مساعدة البلدان النامية، في إفريقيا في البداية، على بناء مهارات الذكاء الاصطناعي المحلية وتعزيز الابتكار.

ويتزامن هذا الإعلان مع مشاركة المملكة المتحدة في تنظيم حدث حول الذكاء الاصطناعي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيحضر وزير الخارجية كجزء من جهودنا لدفع الحوار العالمي حول الذكاء الاصطناعي. ستجمع الجلسة، التي يرأسها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الحكومات وشركات التكنولوجيا والمنظمات غير الحكومية لمناقشة كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة- وهي سلسلة من الأهداف لجعل العالم مكانًا أكثر صحة وعدالة وازدهارًا، بحلول عام 2030.