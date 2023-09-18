وقف الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء.. بريطانيا تودع الصيف الحارق بإعصار وفيضانات مفاجئة

تودع بريطانيا فصل الصيف الحارق بموجة فيضانات مفاجئة عقب هبوب عواصف رعدية وأمطار غزيرة مصحوبة بعاصفة على المحيط الأطلسي، وهي بقايا الإعصار "لي"، ما تسبب في فيضانات مفاجئة لتتوقف الرحلات الجوية في بعض مطارات المملكة المتحدة وانقطاع للتيار الكهربائي، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 28 درجة مئوية (82 فهرنهايت) في وسط لندن يوم السبت.

وقال خبراء الأرصاد الجوية في لندن: "شهدنا الآن الأنفاس الأخيرة من الصيف، ونواجه أسبوعين من الطقس المتقلب".

فيضانات مفاجئة ورياح موسمية قوية

شهدت الظروف الشبيهة بالرياح الموسمية في بريطانيا، أمس، سقوط أمطار بوصتين خلال ساعات قليلة في جميع أنحاء الجنوب الغربي، ما تسبب في فيضانات مفاجئة، حيث اضطر مطار إكستر إلى الإغلاق، مع إلغاء جميع الرحلات الجوية، عندما غمرت المياه المحطة الرئيسية، بينما حوصر سائقو السيارات في سياراتهم في منطقة داوليش القريبة.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الطرق في ديفون عانت من المياه، بالإضافة إلى الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي بفعل ضربات البرق، بينما أغلقت الانهيارات الأرضية الطرق بما في ذلك الطريق السريع M5 لفترة قصيرة، وصدرت تحذيرات الليلة الماضية من احتمال حدوث فيضانات للمنازل في داوليش وسامفورد ميل وكينجسبريدج.

وتابعت أن بريطانيا تتعرض الآن لبقايا إعصار لي الذي ضرب شمال شرق الولايات المتحدة وكندا برياح بلغت سرعتها 70 ميلًا في الساعة في نهاية الأسبوع، حيث حذر خبراء الأرصاد الجوية من هبوب رياح عاصفة تبلغ سرعتها 45 ميلًا في الساعة أو أكثر، خاصة على السواحل الغربية، من الغد حتى الخميس.

وأضافت أنه يمكن أن يهطل ما يصل إلى ثلاث بوصات من الأمطار في الأماكن الأكثر رطوبة، ومن المرجح أن تكون فوق التلال والمستنقعات في سنودونيا، وكمبريا، وبينينز متوسط هطول الأمطار لشهر سبتمبر بأكمله هو 4.4 بوصة.

ولجأ سكان لندن، الذين ظلوا مستيقظين بسبب العاصفة، إلى وسائل التواصل الاجتماعي هذا الصباح، للإبلاغ عن المزيد من "أمطار الفيضانات" بعد الرعد والبرق الذي اندلع في أجزاء من البلاد الليلة الماضية.

وأظهرت لقطات صادمة نُشرت على "تويتر" منزلًا في دورست ضربته صاعقة قبل أن تشتعل النيران في المنزل، ويمكن رؤية المنزل وقد اشتعلت النيران في سقفه بالكامل، بينما تحاول خدمات الإطفاء إخماد الحريق.

وفي الوقت نفسه، أعيد فتح مطار إكستر بعد أن اضطر إلى الإغلاق بسبب الفيضانات أمس، كما أدت الفيضانات إلى إغلاق مدرسة بارك كوميونيتي أكاديمي في بلاكبول هذا الصباح.