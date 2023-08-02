فيضانات وتوقف حركة السفر.. تغيرات المناخ القاسية تضرب بريطانيا من جديد

تعرضت بريطانيا لأمطار غزيرة ورياح بلغت سرعتها 60 ميلا في الساعة كما تستعد لعواصف رعدية اليوم حيث أثرت تغيرات الطقس بشكل مباشر على حركة السفر في ظل السيول المفاجئة.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرين من الطقس الأصفر لهذا اليوم حيث يمكن أن تشهد العواصف الشديدة هطول ما يصل إلى 40 ملم من الأمطار في غضون ساعتين إلى ثلاث ساعات فقط، مما يتسبب في حدوث فيضانات وتعطيل السفر.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، شهدت المملكة المتحدة بالفعل أمطارا غزيرة ورياحا قوية صباح اليوم الأربعاء، مع حدوث فيضانات واقتلاع للأشجار وتأخيرات في السفر في أجزاء كثيرة من البلاد.

طقس غير مستقر

وتابعت الصحيفة البريطانية أنه مع توقع المزيد من سوء الأحوال الجوية على مدار اليوم، تضرب الظروف الجوية غير المعتادة جنوب إنجلترا الساحلية، مصحوبة بموجات طويلة من الأمطار، حيث يمكن أن تصل الأجنحة القوية إلى 50 إلى 60 ميلاً في الساعة في بعض المناطق.

وأشارت الصحيفة إلى أن خبراء الأرصاد الجوية يحذرون من أن المملكة المتحدة قد تستمر في محاربة الظروف غير المستقرة حتى النصف الثاني من شهر أغسطس بعد أن جعلها الطقس الكئيب غير المشمس الشهر الماضي واحدة من أكثر مناطق يوليو برودة على الإطلاق وأكثر نموذجية في فصل الخريف، ومن غير المحتمل أيضًا أن لا تشهد المملكة موجات الحر خلال شهر أغسطس الحالي.

يسري تحذير من الطقس الأصفر للعواصف الرعدية في جميع أنحاء ميدلاندز وويلز اليوم، مع توقع رياح قوية على طول الساحل الجنوبي حتى وقت مبكر من هذا المساء.

وحذر مكتب الأرصاد الجوية من ضربات صاعقة للمباني والمنشآت خلال العواصف، ما قد يؤدي إلى فوضى في السفر لركاب السكك الحديدية وسائقي السيارات، فضلاً عن فقدان الطاقة على المدى القصير.

وأشارت الصحيفة إلى أن هبوب الرياح التي تصل سرعتها إلى 60 ميلاً في الساعة قد يؤدي إلى اضطراب كبير في السفر حيث تتطلع العائلات البريطانية إلى الاستمتاع بعطلتهم الصيفية - مع تحذيرات من أن النقل البري والسكك الحديدية والجوي والعبارات يمكن أن يتأثر جميعًا، يُطلب من رواد الشاطئ أيضًا توقع موجات كبيرة على طول الساحل.

وتابعت أنه على مدار اليوم، ستتعرض معظم أجزاء المملكة المتحدة للأمطار الغزيرة التي تغرق البلاد، وشوهدت تأخيرات في حركة المرور على الطرق الرئيسية بما في ذلك M62 في غرب يوركشاير، حيث كانت تسير المركبات بشكل أبطأ بشكل ملحوظ بسبب كمية المياه على الطريق، وشكلت الفيضانات السطحية مشكلة للعديد من البريطانيين صباح الأربعاء، بما في ذلك أوكسفوردشاير ومانشستر الكبرى، وحذرت خدمة الإسعاف في لندن المسافرين من توخي الحذر أثناء الظروف الصعبة للسيارات والدراجات.