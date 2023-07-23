لماذا نشعر بالتعب المستمر خلال فصل الطقس شديد الحرارة؟

تعتبر الأشهر الصيفية فترة حارة ورطبة في العديد من دول العالم، وهذا الطقس الحار يمكن أن يؤثر سلبًا على صحتنا ويسبب الإرهاق والتعب المستمر.

في السطور التالية يوضح الخبراء، بموقع " spectrum news" الطبي، بعض الأسباب المحتملة للتعب المستمر خلال فصل الصيف وطقس الحرارة الشديدة.

فقدان السوائل:

يفقد الجسم كميات كبيرة من السوائل والأملاح عندما نتعرض للحرارة الشديدة ونتعرق كثيرًا، لذا يجب علينا تعويض هذا الفقد من خلال شرب الكمية المناسبة من الماء والسوائل الأخرى، وإلا فإن نقص السوائل يمكن أن يؤدي إلى التعب والإرهاق.

ضغط الهواء:

في فصل الصيف، قد يرتفع ضغط الهواء، وهو ما يؤدي إلى ضيق التنفس وزيادة العمل الجسدي في المهام اليومية، مما يسبب تعبًا وإرهاقًا.

التعرض لأشعة الشمس:

عندما نتعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، فإنه يمكن أن يزيد ذلك من درجة حرارة الجسم ويجعلنا نشعر بالإجهاد، يحدث ذلك بسبب تفاعل الجسم مع الحرارة، حيث يبذل الكثير من الطاقة للحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية.

نقص النوم:

قد يكون من الصعب النوم في الليالي الحارة، وهذا يمكن أن يؤثر سلبًا على نوعية النوم والراحة العامة، وقد نشعر بالتعب والإرهاق بسبب عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد.

النشاط البدني الزائد:

في فصل الصيف، قد يكون من الصعب ممارسة النشاطات البدنية بسبب الحرارة الشديدة، إذا كنت تمارس الرياضة في الهواء الحار، فقد تشعر بالتعب بسبب الإجهاد البدني.

للتغلب على التعب المستمر خلال فصل الصيف وطقس الحرارة الشديدة، يجب علينا أخذ العناية الجيدة بأنفسنا، خاصة هذه الأيام التي تشهد إرتفاع غير مسبوق في درجة حرارة الجو، لذا من الأمور المهمة البقاء مترطبين عن طريق شرب الكمية المناسبة من الماء والسوائل.

كما يجب تجنب التعرض للشمس المباشرة في فترات الذروة، وممارسة النشاطات البدنية الشاقة في الأوقات الحارة، كما يجب أيضًا أن نحرص على الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد والاسترخاء بشكل منتظم.