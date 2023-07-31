كارثة بيئية.. مياه الصرف الصحي تُبعد السباحين عن أشهر شواطئ بريطانيا

أظهر استطلاع للرأي أن ما يقرب من ربع سباحي البحر في المملكة المتحدة قد لا يغطسون في المحيط هذا العام بسبب إلقاء مياه الصرف الصحي في مياهه.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، أظهرت التحليلات أن مياه الصرف الصحي ألقيت في المياه بالقرب من أكثر الشواطئ شهرة في إنجلترا لما يقرب من 8.500 ساعة العام الماضي، ووجدت مراجعة منفصلة في وقت سابق من هذا العام أن هناك 1504 تصريفات في عام 2022 على شواطئ من المفترض أن تكون خالية من مثل هذا التلوث.

اختلاط مياه المحيط بالصرف الصحي

وأوضحت الصحيفة، أن شركات المياه تعرضت لضغوط متزايدة لتنظيف أعمالها وسط غضب متزايد من المدفوعات التي تزيد عن ملياري جنيه إسترليني سنويًا في المتوسط منذ عام 1991.

وتابعت أن الاستطلاع، الذي أجرته سافانتا للديمقراطيين الليبراليين، تحدث إلى 2272 من البالغين في المملكة المتحدة بين 21 و 23 يوليو.

وقال ما يزيد قليلاً عن 30٪ إنهم ذهبوا عادةً للسباحة في البحر خلال الصيف، وقال 23٪ منهم إنهم لن يفعلوا ذلك هذا العام بسبب إغراق مياه الصرف الصحي من قبل شركات المياه.

كما قال أكثر من اثنين من كل خمسة من مرتادي الشواطئ المنتظمين إنهم أقل عرضة لزيارة شاطئ البحر البريطاني هذا الصيف بسبب تصريف مياه الصرف الصحي.

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة أنها ستسمح لوكالة البيئة بفرض غرامات غير محدودة على شركات المياه التي تنتهك القواعد، حيث يبلغ الحد الأقصى للعقوبات حاليًا 250 ألف جنيه إسترليني.

كان الديمقراطيون الليبراليون يطالبون بفرض ضريبة الصرف الصحي على الأرباح السنوية وفرض حظر على المكافآت التنفيذية لشركة المياه.

وقال تيم فارون، المتحدث باسم الحزب الديمقراطي لشئون البيئة: "المجتمعات الساحلية تحت رحمة شركات المياه التي تقوم بتصريف مياه الصرف الصحي الخام بشكل غير اعتيادي في مناطق السباحة الشعبية".

وتابع: "تحتاج هذه الحكومة المحافظة إلى التوقف عن السماح لشركات المياه بالخروج من المأزق، وفي النهاية حظر تصريف مياه الصرف الصحي المثير للاشمئزاز والدفاع عن قطاع السياحة لدينا".

ووصفت كاثرين روس، الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة Thames Water، مؤخرًا العديد من أنابيب شركتها بأنها "أصول قديمة" كان ينبغي استبدالها.

من المفترض أن تطلق شركات المياه مياه الصرف الصحي الخام فقط بعد هطول أمطار غزيرة، لوقف مياه الصرف الصحي التي تدعم النظام والمخاطرة بالفيضانات، حيث تشير أحدث البيانات إلى أنها تخلصت بشكل جماعي من مياه الصرف الصحي 372533 مرة في عام 2021 و 301،091 مرة في عام 2022.