إعصار "لى" يضرب كندا ويقطع التيار الكهربائى عن عشرات الآلاف

يواصل إعصار "لي" ما بعد المداري، جلب الأمطار الغزيرة والرياح والفيضانات الساحلية إلى أجزاء من مقاطعات كندا المطلة على المحيط الأطلسي اليوم الأحد.

إعصار لى يضرب كندا

وهو ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف، وضرب السواحل بأمواج كبيرة وحفز الدعوات للبقاء في منازلهم، وفق شبكة سي إن إن الأمريكية.

وإعصار "لي"، الذي كان في يوم من الأيام إعصار قوي، يثير رياحًا تبلغ سرعتها القصوى 45 ميلاً في الساعة، بينما ينتشر شمالًا بعد وصوله إلى اليابسة في لونغ آيلاند في نوفا سكوتيا، وفقًا للمركز الوطني للأعاصير.

ومن المتوقع أن تتحرك العاصفة إلى الشمال الشرقي فوق نيوفاوندلاند بعد ظهر، يوم الأحد، بينما تضاعف تدريجياً خلال اليومين المقبلين، مما يؤدي إلى تحسن الظروف للأمطار والرياح في الأجزاء المتضررة من كندا وشمال شرق الولايات المتحدة.

خطر الإعصار مازال قائمًا

قال مركز الأعاصير، إن رياح العاصفة الاستوائية تمتد على بعد حوالي 290 ميلاً من ما تبقى من قلب "لي" يوم الأحد، ولا يزال خطر سقوط الأشجار وخطوط الكهرباء قائمًا.

وفي كندا، انقطعت الكهرباء عن 105.000 عميل يوم الأحد في نوفا سكوتيا، بينما ظل 38.000 في نيو برونزويك في الظلام، وفقًا لخريطة انقطاع الكهرباء التي أعدتها شركة Nova Scotia Power.

وفي ولاية ماين تم تسجيل رياح بلغت سرعتها 83 ميلاً في الساعة في بيري، و63 ميلاً في الساعة في روكي بلافز، انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 40 ألف منزل وشركة، وفقًا لموقع PowerOutage.us.

وبلغ انقطاع التيار الكهربائي ذروته يوم السبت، حيث ظل أكثر من 90 ألف عميل في الظلام، وأظهرت صورا من جميع أنحاء الولاية أشجارًا مقلوبة بالقرب من المنازل، وعلى الطرق مع هبوب رياح قوية على المنطقة.

وكانت أطقم المرافق العامة في الخارج؛ لتقييم الأضرار والاستجابة بنشاط لخطوط المرافق المتساقطة، والأضرار الأخرى التي سببتها العاصفة يوم السبت.

ومن المتوقع هطول أمطار أخرى على أجزاء من شرق نيو برونزويك، وفقًا لمركز الأعاصير، وكان المسئولون هناك قد حذروا السكان من الاستعداد لانقطاع التيار الكهربائي، وتخزين الطعام والأدوية لمدة 72 ساعة على الأقل، حيث شجعوا الناس على البقاء في منازلهم خلال ما توقعوا أنه من المحتمل أن يتحول إلى عاصفة تضرب المجتمعات الساحلية.