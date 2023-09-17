الأحد 17 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إعصار "لى" يضرب كندا ويقطع التيار الكهربائى عن عشرات الآلاف

اعصار
اعصار

يواصل إعصار "لي" ما بعد المداري، جلب الأمطار الغزيرة والرياح والفيضانات الساحلية إلى أجزاء من مقاطعات كندا المطلة على المحيط الأطلسي اليوم الأحد. 

إعصار لى يضرب كندا

وهو ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف، وضرب السواحل بأمواج كبيرة وحفز الدعوات للبقاء في منازلهم، وفق شبكة سي إن إن الأمريكية. 

وإعصار "لي"، الذي كان في يوم من الأيام إعصار قوي، يثير رياحًا تبلغ سرعتها القصوى 45 ميلاً في الساعة، بينما ينتشر شمالًا بعد وصوله إلى اليابسة في لونغ آيلاند في نوفا سكوتيا، وفقًا للمركز الوطني للأعاصير. 

ومن المتوقع أن تتحرك العاصفة إلى الشمال الشرقي فوق نيوفاوندلاند بعد ظهر، يوم الأحد، بينما تضاعف تدريجياً خلال اليومين المقبلين، مما يؤدي إلى تحسن الظروف للأمطار والرياح في الأجزاء المتضررة من كندا وشمال شرق الولايات المتحدة.

الخارجية الفلسطينية: نواجه صعوبات بحصر أعداد المفقودين والناجين جراء إعصار ليبيا

العملاق النائم.. يهدد الجفاف بمزيد من الكوارث بعد حرائق الغابات القياسية في كندا

الأسوأ فى تاريخها.. حرائق غابات كندا تضرب الاقتصاد

شرّد 39 ألفًا.. استمرار عمليات البحث عن منكوبى إعصار "دانيال" بليبيا

خطر الإعصار مازال قائمًا

قال مركز الأعاصير، إن رياح العاصفة الاستوائية تمتد على بعد حوالي 290 ميلاً من ما تبقى من قلب "لي" يوم الأحد، ولا يزال خطر سقوط الأشجار وخطوط الكهرباء قائمًا.

وفي كندا، انقطعت الكهرباء عن 105.000 عميل يوم الأحد في نوفا سكوتيا، بينما ظل 38.000 في نيو برونزويك في الظلام، وفقًا لخريطة انقطاع الكهرباء التي أعدتها شركة Nova Scotia Power.

وفي ولاية ماين تم تسجيل رياح بلغت سرعتها 83 ميلاً في الساعة في بيري، و63 ميلاً في الساعة في روكي بلافز، انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 40 ألف منزل وشركة، وفقًا لموقع PowerOutage.us. 

وبلغ انقطاع التيار الكهربائي ذروته يوم السبت، حيث ظل أكثر من 90 ألف عميل في الظلام، وأظهرت صورا من جميع أنحاء الولاية أشجارًا مقلوبة بالقرب من المنازل، وعلى الطرق مع هبوب رياح قوية على المنطقة.

وكانت أطقم المرافق العامة في الخارج؛ لتقييم الأضرار والاستجابة بنشاط لخطوط المرافق المتساقطة، والأضرار الأخرى التي سببتها العاصفة يوم السبت.

txt

شرّد 39 ألفًا.. استمرار عمليات البحث عن منكوبى إعصار "دانيال" بليبيا

ومن المتوقع هطول أمطار أخرى على أجزاء من شرق نيو برونزويك، وفقًا لمركز الأعاصير، وكان المسئولون هناك قد حذروا السكان من الاستعداد لانقطاع التيار الكهربائي، وتخزين الطعام والأدوية لمدة 72 ساعة على الأقل، حيث شجعوا الناس على البقاء في منازلهم خلال ما توقعوا أنه من المحتمل أن يتحول إلى عاصفة تضرب المجتمعات الساحلية.

إعصار كندا رياح سواحل إعصار لى

الأكثر قراءة

بعد تجاوز محرز.. أرقام قياسية يستهدفها الفرعون المصرى صلاح هذا الموسم

7 معلومات عن زيادة الأجور والمعاشات.. وهذا هو موعد الصرف (إنفوجراف)

رابط تقديم الخدمة العامة 2023.. وموعد تسجيل الطلب والأوراق اللازمة

مصادر بالتعليم العالي تكشف لـ"الدستور".. متى تظهر نتيجة تقليل الاغتراب؟

قرار فى الدورى المصرى.. استبعاد "هذه الفئة" من الحكام

"دفنت حية ومحدش بيتقدملى للزواج".. أبرز تصريحات حورية فرغلى فى in deep

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

أؤيد وأطالب!

أسير «التهيؤات»

محمد العسيري

حديث الزلازل والبراكين

ماجد حبته

قمة «الجنوح» المناخى

لواء.حمدى البطران

كانت أيام حالكة

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

أسامة الشندويلي

شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

وائل لطفي

الجيش المصرى رجال

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينيين بينهم صحفيون إثر استهداف قوات الاحتلال لهم شرق قطاع غزة

وزير شئون القدس: حكومة الاحتلال الإسرائيلى تستغل أعيادها للتصعيد فى المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: نتابع انتهاكات الاحتلال والمستوطنين اليومية مع الجهات والمحاكم الدولية