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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 20 سبتمبر 2023

الحديد والأسمنت
الحديد والأسمنت

يبحث الراغبين في البناء والتشطيب عن أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 20 سبتمبر 2023 والتي يتحكم فيه بشكل ملحوظ أسعار العملات الأجنبية في البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري وشركات الصرافة المرخصة لذلك تشهد استقرارا ملحوظا في الأسعار خلال الفترة الماضية.


أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 20 سبتمبر 2023

يستعرض التقرير التالي أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 20 سبتمبر 2023 من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب المصرية دون تكلفة النقل والعتالة ومكاسب التجار والموزعين وهى كما يلي:-


سجل الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة عز نحو 33500 جنيه للطن الواحد.

 

سجل الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة سرحان نحو 31800 جنيه للطن الواحد.

 

سجل الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة الدخيلة نحو 33500 جنيه للطن الواحد.

 

سجل الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة المعادي نحو 32200 جنيه للطن الواحد.

 

سجل الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل نحو 32100 جنيه للطن الواحد.

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سجل الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة العشري نحو 32500 جنيه للطن الواحد.

سجل الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة المصريين نحو 32500 جنيه للطن الواحد.

سجل الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة الكومي نحو 32400 جنيه للطن الواحد.

سجل الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة المراكبي نحو 32500 جنيه للطن الواحد.

سجل الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة عطية نحو 32700 جنيه للطن الواحد.


أسعار الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجل سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح نحو 1990 جنيه للطن الواحد.

سجل سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر نحو 1970 جنيه للطن الواحد.

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سجل سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المعلم نحو 1900 جنيه للطن الواحد.

سجل سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العسكري نحو 1990 جنيه للطن الواحد.

سجل سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي نحو 2150 جنيه للطن الواحد.

سجل سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل نحو 1950 جنيه للطن الواحد.

سجل سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان نحو 1950 جنيه للطن الواحد.

 

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