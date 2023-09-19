بايدن: لا يمكن بقاء أكثر من مليار شخص في دائرة الجوع والفقر

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء نداء قويا للعالم للوقوف في وجه العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا، ودعا القادة إلى الوقوف بحزم في دعمهم للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وأمته بينما تتجه الحرب نحو خريفها الثاني.

وقال بايدن إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقواته المسلحة يراهنون على أن العالم سيتعب من دعم أوكرانيا، وأنه يتعين على الدول في الأمم المتحدة الوقوف بحزم ضد عدوان بوتين.

وأضاف: "إذا سمحنا بتقسيم أوكرانيا، فهل يكون استقلال أي دولة آمنا؟ أقترح بكل احترام أن الإجابة هي لا، مشيرا إلى أنه "علينا أن نقف في وجه هذا العدوان الصارخ اليوم ونردع المعتدين الآخرين المحتملين غدا".

وأوضح: "لهذا السبب ستواصل الولايات المتحدة، مع حلفائنا وشركائنا حول العالم، الوقوف إلى جانب شعب أوكرانيا الشجاع وهم يدافعون عن سيادتهم وسلامة أراضيهم وحريتهم".

الحرب في أوكرانيا

وتتكشف محادثات الأمم المتحدة السنوية للعام الثاني في ظل الحرب في أوكرانيا، وسيظل الصراع محط اهتمام القادة.

وفي حين قادت الأمم المتحدة تنظيم المساعدات الإنسانية خلال الصراع، إلا أنها لم تعمل كوسيط في الحرب. ومن المقرر أن يلتقي بايدن مع زيلينسكي – الذي كان من بين الحضور لخطاب بايدن يوم الثلاثاء – في واشنطن في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ووفقاً لشبكة سي ان ان الامريكية "للعام الثاني على التوالي، يخيم ظلال الحرب على هذا التجمع - المكرس للحل السلمي للصراعات، وقال بايدن لقد شنت حرب غزو غير قانونية دون استفزاز ضد جارتها أوكرانيا”.

وأضاف: “تتحمل روسيا وحدها مسؤولية هذه الحرب. وروسيا وحدها لديها القدرة على إنهاء هذه الحرب على الفور. وروسيا وحدها هي التي تقف في طريق السلام”.

كما عاد بايدن إلى القضية التي كثيرا ما يشير إليها في تصريحاته العامة: مستقبل الديمقراطية في العالم. كثيرا ما طرح الرئيس القضية المحفزة الأساسية لرئاسته على أنها الديمقراطية مقابل الاستبداد.

وبعد يوم واحد من انتقاد الرئيس لسلفه، الرئيس السابق دونالد ترامب، في خطاب حاد خلال حفل لجمع التبرعات حذر فيه من أن ترامب “مصمم على تدمير الديمقراطية”، أكد بايدن على أهمية المؤسسات الديمقراطية.

"سوف ندافع عن الديمقراطية: أفضل أداة لدينا لمواجهة التحديات التي نواجهها في جميع أنحاء العالم. وقال: "إننا نعمل على إظهار كيف يمكن للديمقراطية أن تحقق بطرق تهم حياة الناس"، مشيراً إلى الشراكات العالمية في مجال البنية التحتية والاستثمارات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وكثيراً ما يستخدم الرئيس الصين كمثال على هذا التناقض. لكنه سعى في الأمم المتحدة إلى التأكيد على لهجة أكثر دبلوماسية فيما يتعلق بالعلاقة الأمريكية مع الصين، قائلا إنه يريد المنافسة وليس الصراع.

وتابع: "أريد أن أكون واضحا ومتسقا: نحن نسعى إلى إدارة المنافسة بين بلدينا بشكل مسؤول حتى لا تتحول إلى صراع، لقد قلت إننا نؤيد الحد من المخاطر، وليس الانفصال عن الصين”، محذرا من أن الولايات المتحدة “سوف تتصدى للعدوان”.

وفي هذا العام، تطالب دول "الجنوب العالمي" أيضًا باهتمام القادة، وقد راقب كثيرون بتشكك الغرب وهو يحشد الاهتمام والتمويل لأوكرانيا بينما تمر أزماتها دون أن يلاحظها أحد.

ولكن مع غياب مسؤولين رفيعي المستوى من روسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة - وجميعهم أعضاء دائمون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة - ستنتقل إدارة بايدن إلى مستوى أدنى من التعامل مع الحلفاء والخصوم الرئيسيين، وكل ذلك على أمل رفع مستوى الولايات المتحدة. وجهات نظر الدول بشأن البنية التحتية العالمية والأمن الغذائي والقيم الديمقراطية والسيادة الإقليمية.

وفي تأكيده على اعتقاده بأن العالم عند "نقطة انعطاف في التاريخ"، قال بايدن أمام الجمعية: "بوصفي رئيسا للولايات المتحدة، أفهم واجب بلادي في قيادة هذه اللحظة الحرجة".

وأشاد بايدن بجهود إدارته في مكافحة أزمة المناخ، بما في ذلك الاستثمار في الطاقة النظيفة والسياسة المناخية