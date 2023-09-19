الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

اللقاء المُنتظر.. ما اللفات المطروحة في لقاء بايدن ونتنياهو في نيويورك؟

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارته إلى الولايات المتحدة الأحد الماضي، التي ستستغرق عدة أيام حيث سيلقي خطابه السنوي في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة المقبلة.

في مكتب “نتنياهو”، كانوا يأملوا أن يجري الاجتماع في البيت الأبيض، وأصروا على ذلك في المقابلات مع وسائل الإعلام، لكن إدارة “بايدن” قررت إجراء الاجتماع في نيويورك. بينما سيستقبل بايدن في البيت الأبيض بعد هذا الاجتماع بيوم واحد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي.

وسيجتمع نتنياهو وبايدن غداً الأربعاء على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة أي بعد يوم من خطاب الرئيس الأمريكي أمام الجمعية اليوم الثلاثاء، وقبل يومَين من خطاب نتنياهو المقرر يوم الجمعة. 

وسيكون أول اجتماع يُعقد بين الزعيمين منذ عودة نتنياهو إلى الحكم في السنة الماضية، وهو يأتي متأخراً جداً عن الاجتماعات السابقة لرؤساء أميركيين مع رؤساء الوزراء الإسرائيليين بعد تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل. وبينما دُعي رئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت إلى البيت الأبيض بعد شهرين فقط من توليه منصبه، يصل نتنياهو إلى الاجتماع بعد 10 أشهر من تشكيله حكومته.

فما الملفات المطروحة على طاولة بايدن ونتنياهو في اللقاء المنتظر؟

التطبيع مع السعودية

الملف الأول والذي يشكل أهمية للجانبيبن الإسرئيلي والأمريكي هو اتفاق التطبيع مع السعودية، ومن المتوقع أن يسأل بايدن نتنياهو عن المقابل الذي يستعد لتقديمه مقاب إتمام الاتفاق مع السعودية، وعما إذا كان في إمكان حكومته اتخاذ الخطوات المطلوبة فيما يتعلق بالفلسطينيين. هذا ما قالته لـ"هآرتس" مصادر في الولايات المتحدة وفي إسرائيل مطلعة على الاتصالات قبل الاجتماع. 

ووفقاً لهذه المصادر، يزداد القلق في الإدارة الأمريكية من أن يؤدي الواقع السياسي في إسرائيل إلى إلحاق الضرر بالمسعى الدبلوماسي إزاء السعودية بسبب المواقف المتطرفة لوزراء كبار في الحكومة من القضية الفلسطينية، وفقاً لتقرير لصحيفة “هآرتس”.

الإصلاح القضائي

من جانبه، قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك سوليفان أحد الموضوعات التي ستُطرح في الاجتماع بين بايدن ونتنياهو هو "القيم الديمقراطية المشتركة بين الدولتين". 

في الأشهر الأخيرة، انتقد بايدن في عدد من المناسبات بصورة غير مسبوقة خطوات حكومة نتنياهو، وخصوصاً التشريعات التي دفعت بها الحكومة ضد المنظومة القضائية في إسرائيل، كما وصف حكومةَ نتنياهو بأكثر الحكومات التي شهدتها السياسة الأمريكية في العقود الأخيرة تطرُّفاً. وعلى الرغم من هذه الانتقادات، فقد تحدث بايدن قبل شهرين مع نتنياهو هاتفياً، واتفق الاثنان على الاجتماع في الولايات المتحدة،  ومن المتوقع أيضاً أن يتم التطرق إلى "الإصلاحات القضائية" في الاجتماع بين بايدن ونتنياهو.

ومن المتوقع أيضاً أن يتطرق نتنياهو في اجتماعه مع بايدن إلى إيران والتطورات الأخيرة حول أشنطتها النووية، حيث سيكرر نتنياهو تحذيراته المعتادة من طهران وسينقل مخاوفه إلى الولايات المتحدة.

اجتماعات أخرى

بالإضافة إلى الاجتماع ببايدن، من المتوقع أن يلتقي نتنياهو خلال وجوده في نيويورك أيضاً الرئيس الأوكراني زيلنسكي، وسيكون هذا هو أول لقاء بين الزعيمين منذ بدء الحرب في أوكرانيا في السنة الماضية. كما سيلتقي نتنياهو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس كوريا الجنوبية. 

فيما التقي نتنياهو أمس الاثنين رجل الأعمال والملياردير إيلون ماسك صاحب شركة تسلا والمنصة الاجتماعية إكس (تويتر سابقاً). 

نتنياهو بايدن الامم المتحدة نيويورك ​البيت الأبيض

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