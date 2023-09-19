الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يشكر العمد والمشايخ الذين قدموا العزاء لأهالي ضحايا إعصار ليبيا ببني سويف

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح شكره وتقديره لجميع وفد عمد ومشايخ محافظة مطروح لمبادرتهم الإنسانية واللفتة الطيبة التي قاموا بها  وتوجههم لتقديم واجب العزاء  بمحافظة بنى سويف لأسر  وذوى ضحايا إعصار ليبيا. 


جاء ذلك خلال لقاء العمدة عمران أمبيوة والشيخ عبد الرحمن عبد الجواد العميرى عن أعضاء الوفد عقب عودتهم لمطروح. 

_ تماسك الشعب المصرى

وأشاد محافظ مطروح بأصالة أبناء مطروح المعهودة وما دل على زيارة وفد مطروح الى محافظة بنى سويف رغم بعد المسافة، من وحدة وتماسك الشعب المصري بمختلف أقاليمه وتضافره في السراء والضراء، مع مواساة إخواتهم من أهالي وذوى أسر ضحايا إعصار ليبيا.

وفى ذات السياق كان قد حرص وفد من عمد ومشايخ وعواقل محافظة مطروح، على السفر إلى محافظة بنى سويف،  أمس، لتقديم واجب العزاء بمحافظة بنى سويف في ضحايا إعصار ليبيا وذلك لذوي أسر الضحايا بمركز ببا. 

 

تقديم واجب العزاء لأسر شهداء محافظة بني سويف

واستقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بمكتبه اليوم وفدا شعبيًا من محافظة مطروح من عمد ومشايخ وكبار العائلات، لتقديم واجب العزاء في شهداء محافظة بني سويف الذين توفوا جراء إعصار  ليبيا الذي وقع الاثنين الماضي وأسفر عن خسائر مادية وبشرية في الأرواح والممتلكات وفقد وإصابة عدد كبير من المصريين أثناء عملهم بليبيا.

 

_ مبادرة إنسانية 

من جهته، عبر محافظ بني سويف عن شكره وتقديره لوفد محافظة مطروح لمبادرتهم الإنسانية واللفتة الطيبة التي قاموا بها، التي إن دلت فإنما تدل على وحدة وتماسك الشعب المصري بمختلف أقاليمه وتضافره في السراء والضراء، معربًا عن تقديره لزيارتهم الكريمة للمحافظة وحرصهم على تقديم واجب العزاء والمواساة على الرغم من بُعد المسافة ومشقة السفر.

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