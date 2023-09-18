الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عمد ومشايخ مطروح يقدمون واجب العزاء لأسر ضحايا إعصار درنة

عمد ومشايخ مطروح
عمد ومشايخ مطروح يقديون واجب العزاء

حرص وفد من عمد ومشايخ وعواقل محافظة مطروح، على السفر إلى محافظة بنى سويف لتقديم واجب العزاء بمحافظة بنى سويف في ضحايا إعصار ليبيا وذلك لذوي أسر الضحايا بمركز ببا. 

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_ تقديم واجب العزاء لأسر شهداء محافظة بني سويف

واستقبل د.محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بمكتبه اليوم وفدا شعبيًا من محافظة مطروح من عمد ومشايخ وكبار العائلات، لتقديم واجب العزاء في شهداء محافظة بني سويف الذين توفوا جراء إعصار  ليبيا الذي وقع الاثنين الماضي وأسفر عن خسائر مادية وبشرية في الأرواح والممتلكات وفقد وإصابة عدد كبير من المصريين أثناء عملهم بليبيا.

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_ وفد عمد ومشايخ مطروح 

وتقدم الوفد الذي ضم عُمد ومشايخ وكبار العائلات وعواقل مطروح، بخالص العزاء  للمحافظ د.محمد هاني غنيم، وكافة أبناء المحافظة وأهالي وأسر المتوفين في وفاة أبناء بني سويف، الذي وافتهم المنية  جراء الإعصار، معربين عن دعواتهم أن يتغمد المولى عزو جل المتوفين بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته ، وأن يمن على ذويهم بنعمة الصبر والاحتساب  في مصابهم الذي أوجع قلوب كل المصريين، مثمنين حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على استهلال زيارته لبني سويف السبت الماضي بتقديم واجب العزاء ولقاء أهالي وأسر المتوفين  في السرادق الذي أقيم بسدس التي شهدت افتتاح عدد من المشروعات بالمحافظة. 

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_ مبادرة إنسانية 

من جهته، عبر محافظ بني سويف عن شكره وتقديره لوفد محافظة مطروح لمبادرتهم الإنسانية واللفتة الطيبة التي قاموا بها، التي إن دلت فإنما تدل على وحدة وتماسك الشعب المصري بمختلف أقاليمه وتضافره في السراء والضراء، معربًا عن تقديره لزيارتهم الكريمة للمحافظة وحرصهم على تقديم واجب العزاء والمواساة على الرغم من بُعد المسافة ومشقة السفر.

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_ تقديم واجب العزاء 

عقب اللقاء، كلف المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، السكرتير العام اللواء حازم عزت، بمرافقة الوفد إلى قرية الشريف مركز ببا للقاء أهالي وأسر المتوفين وتقديم واجب العزاء لهم، حيث أعرب أهالي وأبناء القرية عن ترحيبهم بالوفد وتقديرهم لزيارتهم الكريمة وحرصهم على تقديم واجب العزاء والمواساة في فقدان ذويهم، في لمسة إنسانية تجسد وحدة الشعب المصري ووقوف أبنائه بجانب بعضهم خاصة في أوقات المحن والأزمات.

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مطروح محافظ مطروح عمد ومشايخ مطروح بني سويف ضحايا إعصار دانيال

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