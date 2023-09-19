فاركو يتعاقد مع ثنائي حراسة مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية

نجح مجلس إدارة نادي فاركو برئاسة عز الدين ياشار، في التعاقد مع الثنائي فارس السيد وكريم نبيل، لتدعيم مركز حراسة المرمى بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي برونو روماو.

وكانت آخر محطات الحراس الشباب "فارس السيد" الاتحاد السكندري و"كريم نبيل" الجونة.

7 صفقات.. خريطة تعاقدات فاركو خلال الميركاتو الصيفي 2023

وتعد صفقة الحراس الجدد، هي السادسة والسابعة لفاركو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية 2023، بعد كل من "صلاح باشا، موسيس توراي، محمود البدري، محمد بانجورا ومحمد فخري.

ويأتي ذلك، ضمن خطة إدارة فاركو، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول بأفضل الصفقات والعناصر المميزة، التي تجمع بين الشباب والخبرة، استعدادا للموسم الجديد، وتحقيق نتائج جيدة والمنافسة على مراكز متقدمة بجدول ترتيب المسابقة.

موعد مباراة فاركو وفيوتشر بالدوري الممتاز

ومن جانب أخر، يستعد فاركو لاستهل مواسمه الجديد من مسابقة الدوري الممتاز، بمواجهة فريق مودرن فيوتشر، عصر الخميس المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في ختام منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز (نسخة 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة فاركو وفيوتشر بالدوري الممتاز

تنقل مباراة فاركو وفيوتشر، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة، المالك الرسمي والحصري لكافة منافسات مسابقة الدوري الممتاز (نسخة 2023/2024).



ويعد الموسم الحالي، هو الظهور الثالث على التوالي تاريخيا للفريق البرتقالي بين الكبار، بعد الاستمرار بعالم الأضواء والشهرة على مدار الموسمين الماضيين، حيث احتلال المركز الثامن في مواسمه الأول برصيد 42 نقطة، أما في الموسم الثاني تراجع للمركز التاسع بنفس الرصيد من النقاط.