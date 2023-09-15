الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. فاركو يتعاقد مع موسيس توراي جناح توروا الفرنسي

السيراليوني موسيس
السيراليوني موسيس توراي

أعلن مجلس إدارة نادي فاركو برئاسة عز الدين بشار حلمي، التعاقد مع السيراليوني موسيس توراي، جناح نادي توروا الفرنسي.

ويأتي ذلك، ضمن خطة تدعيم الفريق البرتقالي، بأفضل الصفقات واللاعبين، استعدادا للموسم المقبل بالدوري الممتاز (نسخة 2023/2024)، بقيادة المدير الفني البرتغالي برونو روماو.

وتعد صفقة السيراليوني موسيس توراي، هي الثانية لفاركو بعد المهاجم صلاح باشا، الذي تم التعاقد معه مؤخرا، خلال الساعات القليلة الماضية.

وتجدر الإشارة إلى أن النسخة المقبلة من مسابقة الدوري، ستكون بمثابة الظهور الثالثة على التوالي، للفريق البرتقالي بدوري الأضواء والشهرة.

واستطاع فاركو إنهاء موسمه الأول بين الكبار، (نسخة 2021/2022)، في المركز الثامن برصيد 42 نقطة، حصدها من 9 انتصارات و15 تعادل، و10 هزائم.

بينما في موسمه الثاني، جاء في المركز التاسع بجدول ترتيب المسابقة، بنفس الرصيد من النقاط أيضا (نسخة 2022/2023)، مكرر نفس نتائجه من حيث عدد الانتصارات والتعادل والهزيمة كما حدث في مواسمه الأول.

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