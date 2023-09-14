رسميًا.. فاركو يتعاقد مع صلاح باشا لاعب أودينيزى السابق

نجح مجلس إدارة نادي فاركو الرياضي، برئاسة عز الدين ياشار حلمي في التعاقد مع مهاجم منتخب مصر للشباب ونادي أودينيزي الإيطالي السابق صلاح باشا، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالموسم الجديد.

وتعد صفقة صلاح باشا هي الأولى لفاركو خلال فترة الانتقالات الصيفية، بقيادة المدير الفني البرتغالي برونو روماو.

ويعتبر صلاح باشا، 20 عامًا، من اللاعبين المميزين، الذي يعد إضافة قوية لخط هجوم نادي فاركو هذا الموسم 2023 /2024.

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صلاح باشا يوقع عقدًا لمدة 4 مواسم

ووقع صلاح باشا عقود انضمامه إلى نادي فاركو لمدة 4 مواسم قادمة عقب الاتفاق مع نادي جيوجيلايانو الإيطالي في اللحظات الأخيرة قبل غلق باب القيد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشف أيمن شوقي وكيل اللاعب في وقت سابق عن تلقي اللاعب عدة عروض من داخل مصر، لكن فاركو نجح في إتمام الصفقة عقب عرض مبلغ مالي على فريقه الإيطالي.

صلاح باشا انضم إلى فاركو قادما من جويجليانو أحد أندية دوري الدرجة الثالثة الإيطالي قادما من أودينيزي.

ولعب صلاح باشا بقميص أودينيزي تحت 19 عاما في 38 مباراة، حيث سجل 15 هدفًا وصنع 5 تمريرات حاسمة.

وكان اللاعب الشاب قد انتقل إلى الفريق الإيطالي في يناير الماضي بعد رحيله عن رديف أودينيزي.

ويعد صلاح باشا أحد لاعبي قطاع الناشئين بالنادي الأهلي قبل رحيله إلى أودينيزي الإيطالي.

الإصابة تحرم صلاح باشا من المشاركة في أمم إفريقيا للشباب

وغاب المهاجم صاحب الـ19 عامًا عن المشاركة مع منتخب مصر للشباب في كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في فبراير الماضي.

وحرمت الإصابة صلاح باشا من قيادة الهجوم الفراعنة في البطولة التي ودعها منتخب الشباب من دور المجموعات.