الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. فاركو يعلن ضم عمرو وردة لمدة موسم واحد

عمرو وردة
عمرو وردة

أعلن نادي فاركو التعاقد مع عمرو وردة لاعب أبولون نيقوسيا القبرصي بعد أن تمكن من قيده في اللحظات الأخيرة قبل غلق باب القيد الصيفي.

وجاء التعاقد مع عمرو وردة بعد انتقاله إلى أكثر من نادٍ خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كما تمكن نادي فاركو من قيد الثنائي الشاب محمد نديم وفارس السيد اللذين سيدعمان مركز حراسة المرمى بالفريق في الموسم الجديد.

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فاركو يقرر قيد وردة وحارسيه الجديدين

قرر نادي فاركو قيد عمرو وردة وحارسي الفريق الجديدين محمد نديم وفارس السيد.

وتمكن فاركو من التعاقد مع عمرو وردة لمدة موسم واحد فقط وهو موسم 2023-2024، كما استطاع التعاقد مع محمد نديم، حارس مرمى الزمالك الشاب وكذلك فارس السيد من الاتحاد السكندري.

استقلال طهران يصرف النظر عن عمرو وردة

صرفت إدارة نادي استقلال طهران الإيراني النظر عن التعاقد مع عمرو وردة، لاعب أبولون نيقوسيا القبرصي السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ورفض النادي الإيراني بعدما اشترط عمرو وردة على الإدارة، الحصول على طائرة خاصة ومقابل مادي كبير للموافقة على الانتقال لصفوف الفريق.

وردة يفسخ عقده مع الرجاء

وفجّر وردة مفاجأة مدوية، الشهر الماضي، بعد طلبه فسخ التعاقد مع نادي الرجاء وذلك عقب أيام قليلة من انضمامه لصفوف الفريق.

وأكد عبدالإله الإبراهيمي، المتحدث الرسمي لنادي الرجاء، أن عمرو وردة تغيب عن تدريبات الفريق المغربي عدة أيام، وبعدها طلب من إدارة النادي فسخ عقده بسبب مروره بأزمة نفسية، بعد حدوث نزيف له ودخوله المستشفى وشكه فى إصابته بمرض خبيث، وفسخنا العقد بالتراضي ودفع اللاعب الشرط الجزائي.

عمرو وردة فاركو فاركو يضم عمرو وردة عمرو وردة ينضم إلى فاركو لمدة موسم الدورى المصرى

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