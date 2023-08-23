تقرير: رئيس الرجاء يحاول إقناع "وردة" بالاستمرار مع الفريق

أفادت تقارير مغربية، أن محمد بودريقة رئيس نادي الرجاء البيضاوي المغربي، يحاول إقناع المحترف المصري عمرو وردة بالاستمرار مع الفريق.

وكان عمرو وردة، قد نشر صورة له مؤخرا، عبر حسابه الشخصية على "إنستجرام"، وهو يرقد بأحد مستشفيات المغرب، معلنا إصابته بوعكة صحية.

وغياب المحترف المصري، عن تدريبات الرجاء البيضاوي، على مدار اليومين الماضيين، حيث لم يشارك مع الفريق المغربي في أي مباراة حتى الآن.

رئيس الرجاء يحاول اقنع وردة بالاستمرار مع الفريق المغربي

ووفقا لما ذكرته موقع "LE360" المغربي، فإن محمد بودريقة رئيس الرجاء، حرص على عقد جلسة مع وكيل أعمال عمرو وردة برفقة أعضاء من مجلس الإدارة، لإقناعه بالاستمرار مع الفريق المغربي.

وأضاف الموقع المغربي:" رئيس الرجاء أكد اللاعب المحترف ووكيله، تفهمهم للوضعية النفسية له في الفترة الأخيرة، وأنه سيلقي كل الدعم والمساندة المنتظرة، الفترة المقبلة من أعضاء مجلس الإدارة".

وشدد الموقع المغربي: "وردة لا يزال يشعر باحتياجه لبعض الوقت حتى يستطيع التأقلم على أجواء داخل النادي".

واختتم الموقع قائلا: "الاجتماع شهد الاتفاق على التزام عمرو وردة صاحب الـ29 عامًا، بالعقد الذي وقعه مع مسئولو نادي الرجاء، واستمراره في الدفاع عن قميص الفريق المغربي.

وكانت بعض التقارير الصحفية، أشارت مؤخرا إلى أن عمرو وردة، لا يريد الاستمرار مع الرجاء، بعد وصول عرض جديد له، قبل أيام فقط على خضوعه للكشف الطبي في نادي الرجاء.

ويذكر أن نادي الرجاء المغربي، قد أعلن في وقت السابق، التعاقد مع عمرو وردة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع فريق أبولون ليماسول القبرصي.

وقضى عمرو وردة مسيرته الاحترافية في أوروبا بداية من الدوري اليوناني، حتى الموسم الماضي في الدوري القبرصي.