الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مي عمر بطلة "الغربان" لـ عمرو سعد

الفنانة مي عمر
الفنانة مي عمر

تعاقدت الفنانة مي عمر، بعد نجاح فيلمها الأخير هارلي، بطولة الفنان محمد رمضان على بطولة فيلم "الغربان"، بطولة النجم عمرو سعد، والذي تشاركه فيه البطولة لأول مرة.

يجدر الإشارة إلى أن فيلم  الغربان، بطولة عمرو سعد، مي عمر، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، جميل برسوم، عبدالعزيز مخيون، صفاء الطوخي، محمود البزاوي، أحمد بدير، وباقة من ألمع النجوم، ومن إخراج ياسين حسن.

أحداث فيلم الغربان

جدير بالذكر أن أحداث العمل تدور عام 1942 أثناء فترة الحرب العالمية الثانية، ويتناول معركة رومل وهزيمة ألمانيا.


مسلسل نعمة الافوكاتو 

وتعيش الفنانة مي عمر، حالة من الانتعاشة الفنية، وذلك لأنها في الوقت الحالي قاربت على الانتهاء من تصوير مشاهدها في مسلسل من بطولتها ويحمل اسم نعمة الافوكاتو.

وتجسد مي عمر خلال أحداث المسلسل شخصية محامية تدعى نعمة أبوعلب، وهى شخصية جديدة تقدمها مى للمرة الأولى في الدراما التليفزيونية، وتمر تلك الشخصية بعدة تطورات وأحداث مختلفة خلال سير الحلقات.

يجدر الإشارة إلى أن مسلسل نعمة الأفوكاتو، تأليف وإخراج محمد سامي، والعمل يشارك فيه أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبورية، سلوى عثمان، والعمل تدور أحداثه في 15 حلقة، في إطار اجتماعي تشويقي.

على جانب آخر تنتظر مي عمر تحديد موعد لعرض فيلمها السينمائي الجديد "بضع ساعات في يوم ما” في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، حيث انتهى أبطاله من تصويره بالكامل مطلع العام الجارى ، وتعيش مى عمر خلال أحداث الفيلم  قصة حب مع أحمد السعدني.

وفيلم" بضع ساعات في يوم ما" من بطولة عدد من النجوم منهم هشام ماجد، مي عمر، هنا الزاهد، أحمد السعدني، محمد سلام، ومحمد الشرنوبي، ومن تأليف محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن.

مي عمر الفنانة مي تمرتعاقدت الفنانة مي عمر بعد نجاح فيلمها الأخير هارلي بطولة النجم عمرو سعد بطولة عمرو سعد محمد علاء أسماء أبواليزيد ماجد المصري جميل برسوم عبدالعزيز مخيون صفاء الطوخي محمود البزاوي أحمد بدير ومن إخراج ياسين حسن أروى جودة سلوى عثمان محمد سلام

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