الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الغرفة التجارية تُشكل 11 لجنة لتنشيط بورسعيد المنطقة الحرة بجميع أنشطتها

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قرر مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، برئاسة محمد سعدة، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، تشكيل 11 لجنة يترأسها أعضاء مجلس الإدارة لتنفيذ استراتيجية الغرفة خلال المرحلة المقبلة لمزيد من الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمنتسبيها، وخدمة المجتمع التجاري ببورسعيد، والعمل على تنشيط بورسعيد المنطقة الحرة بكافة أنشطتها التجارية والصناعية والسياحية واللوجستية، وذلك في إطار مزيد من المساهمة الإيجابية في الاقتصاد القومي.

 تُشكل 11 لجنة لتنشيط بورسعيد المنطقة الحرة بكل أنشطتها

وشملت اللجان الـ11: (المنطقة الحرة - التظلمات - فض المنازعات - النادي الاجتماعي - الأسواق والمعارض - الجمارك - تنمية الموارد - السياحة والتسوق والمؤتمرات - الملاحة والنقل واللوجستيات - المشروعات الصناعية والاقتصادية والصغيرة - التحول الرقمي).

كما ناقش مجلس الإدارة استراتيجية عمل الغرفة بالدورة الجديدة، واعتمد الرؤية المستقبلية لدور الغرف التجارية التي أقرها الاتحاد العام للغرف التجارية، بالإضافة إلى رؤية الغرفة التجارية لبورسعيد في 4 محاور هي: تطوير بورسعيد المنطقة الحرة، وتطوير الأداء والتحول الرقمي والخدمات المقدمة لمنتسبي الغرفة، وتطوير القطاع السياحي، وخلق فرص جديدة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف تحويل بورسعيد إلى مركز تجاري عالمي لتبادل البضائع وصناعتها، وتنظيم المعارض الدولية والمهرجانات السياحية التسويقية.

واستعرض قرار اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بإنشاء 82 مصنعًا صغيرًا بمساحة 90 مترا مربعا ومضاعفاتها لتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل لشباب بورسعيد، وتقرر تشكيل لجنة من المحافظة والغرفة التجارية وجمعية المستثمرين وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتلقي الطلبات ودراستها والتأكد من جدية المتقدمين، وهو الأمر الذي يلقي بظلاله بشكل إيجابي على الحركة التجارية ببورسعيد، ويسهم في دعم الصناعة المحلية وبالتالي الاقتصاد القومي.

صنع فى بورسعيد 

وقرر المجلس إقامة الدورة الثانية من معرض "صنع في بورسعيد" للمساهمة في تنشيط الحركة التجارية بالمحافظة كنواة لوضعها على خريطة التجارة العالمية وتنفيذ استراتيجية الغرفة في هذا الشأن وعرض المنتجات التي صنعت بالمنشآت الصناعية على أرض بورسعيد، على أن يقام المعرض سنويًا بشكل منتظم بعد النجاح والمردود الإيجابي الذي حققته الدورة الأولى.

كذلك قرر تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة بشأن الخطوات التنفيذية لإقامة النادي الاجتماعي لتجار بورسعيد بعد استلام الأرض فعليا، والذي يأتي تنفيذا لحلم تجار بورسعيد الذين طالبوا بتحقيقه على أراضى الواقع طوال السنوات الماضية منذ إنشاء المنطقة الحرة، ليصبح أول كيان اجتماعي وناد للتجار على أرض بورسعيد.

وناقش مجلس إدارة الغرفة حوافز وضمانات الاستثمار الجديدة التي أصدرتها الهيئة العامة للاستثمار، وتقرر توزيعها على المنطقة الصناعية وجمعيات المستثمرين للاستفادة من الحوافز وضمانات الاستثمار المقررة.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
المشروعات الصغيرة الغرفة التجارية محافظة بورسعيد إقامة مشروعات بورسعيد

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