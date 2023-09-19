الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن مصري أمريكي: "شكرًا سيادة الرئيس على حماية مصر من الإرهاب" (فيديو)

باسم محمد
باسم محمد

حقق الرئيس عبد الفتاح السيسي إنجازات كثيرة منذ توليه حكم مصر، حيث أثبت للعالم أن مصر ما زالت في حفظ الله ولم يتخلى عنها أبناؤها وأنها تنافس الدول المتقدمة بمشروعاتها العالمية، خاصة العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة التي جذبت جميع الزوار على الرغم من أنها ما زالت تحت الإنشاء، واستمرار دعم الشعب المصري للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال المسيرة العظيمة التي حققها بعد ثورة 30 يونيو.

وقال باسم محمد علي، مهندس كهربائي: "أدعم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة حتى عام 2030 لأنه كان السبب الرئيسي في نجات مصر من الخونة والإرهاب والدول التي أرادت تدميرها.. والحمد لله على نجاة مصر، وكما قال الرسول: 'من لا يشكر الناس لا يشكر الله'، وشكراً سيادة الرئيس على ما أنجزته لصالح الشعب المصري".

وأضاف: "الرئيس حمى أرض مصر من بؤر إرهابية كبيرة ومن دول كانت تتمنى أن تقع مصر، ولكم بفضل الله والرئيس قضى على كل الإرهاب".

 

 قناة السويس الجديدة

ساهمت القناة الجديدة في تعزيز الاقتصاد المصري وتحسين أداء الموازنة العامة، خاصة مع اتجاه الدولة إلى عملية تحسين البنية التحتية المحيطة بقناة السويس الجديدة، بما في ذلك إنشاء مناطق اقتصادية خاصة وموانئ جديدة.

مشروعات الأنفاق

ربطت مشروعات الأنفاق سيناء بكافة نواحي الجمهورية لتحقيق نهضة تنموية حقيقية كبرى في مختلف المجالات والتخصصات والصناعات على أرض الفيروز.

مصر بلا عشوائيات

تم تنفيذ عدد كبير من المشروعات للقضاء علي العشوائيات التي هددت الكثير من المواطنين.

مطارات جديدة

 اهتمام وزارة الطيران اهتماما كبيرا لتطوير منظومة المطارات المصرية حيث تم افتتاح خمس مطارات جديدة وتطوير ورفع كفاءة العديد من المطارات أسماها القطاع هدايا الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطاع الطيران المصري وهى مطارات العاصمة الإدارية وسفنكس وبرنيس والبردويل والعلمين. وإنشاء وحدة للطاقة الشمسية بمطار القاهرة.

قطاع الكهرباء

الدولة نفّذت على مدار 9 سنوات عددًا من المشروعات التي أضافت قدرات إنتاجية كبيرة لتوليد الكهرباء بنسبة بلغت نحو 141.8%، لتسجل 59 ألف ميغاواط مع نهاية عام 2022، مقابل 24.4 ألف ميجاوات.

مواطن الإرهاب السيسي الرئيس السيسي حمي مصر

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