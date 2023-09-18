مواطن يقدم قصيدة للرئيس السيسي: "إحنا معاك وفي ضهرك يا ريس" (فيديو)

قدم شاب سكندري يدعي كريم حسن من خلال جريدة الدستور قصيدة بعنوان "إحنا معاك ياريس"، لمطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال الإنجازات التي حققها على أرض الواقع، والحفاظ على أرض مصر.

إحنا معاك ياريس

وقال كريم حسن: "احنا معاك وفي ضهرك يا ريس ضد ناس نسيت الجميل نسيوا إن لولا ربنا ثم حضرتك كانت رقبة 100 مليون مصري هتطير، رسالة لأمين الشرطة والضابط والوزير هنزل في انتخابات الرئاسة هنتخب فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بكل فخر وعزة وبضمير حتي لو رقبتي هتطير.. تحيا مصر".

https://www.youtube.com/shorts/JTGiAeac494