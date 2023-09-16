مواطنون بالوادي الجديد: قرار زيادة الأجور والمعاشات من الرئيس هدية لكل المصريين

أكد أحمد زكي أحد أبناء الوادي الجديد أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات الإستثنائية وتكافل وكرامة هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لجميع المصريين.

وأضاف زكي أن هذه الخطوة هامة جدا خلال الأيام المقبلة حيث أن التضخم العالمي أصاب جميع الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، ولكن قرار الرئيس السيسي اليوم كان غير متوقع لجميع المواطنين وكغير العادة ففي الغالب كانت هناك كواليس ومقدمات لزيادة الأجور كل عام المفاجئة هنا كانت للجميع ان الرئيس يعلن زيادة الأجور في إحتفاليه كبري بحضور أهالي محافظة بني سويف.

السيسي الإنسان بيحس بأبناء شعبه

وقال نور منصور العمدة أن الرئيس الانسان يحس بأبناء شعبه ويقدم لهم كل ما في وسعه لتحسين معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات ومعاشات تكافل وكرامة لسعادة كل المصريين؛ لمواجهة التضخم العالمي الذي أصاب جميع الدول.

وأوضح العمدة أن الرئيس وجه الحكومة والمؤسسات المعنية، بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام" مؤكداً أن هذه الزيادة ستساهم في انتعاش اقتصادي ودورة عجلة الإنتاج.

الرئيس يهتم بمحدودي الدخل

وقال الدكتور محمد رفاعي مبارز أن إرتفاع معدل الحد الأدني للأجور إلى 4000 جنيه يعكس رؤية الرئيس السيسي لكل أطياف الشعب وخاصة محدودي الدخل وهي الطبقة الأهم والتي تتأثر بتحسن كبير بعد زيادة الحد الأدنى للأجور، مؤكداً أن الرئيس لا يفرق بين فئات الشعب.

ويرى رفاعي أن توجيه الرئيس السيسى الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور جاء من إحساسه بالمواطن المصري، نتيجة لارتفاع الأسعار نتيجة للأزمة العالمية التي ساهمت في ارتفاع الأسعار بشكل كبير في جميع دول العالم نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية والتضخم العالمي.

وأشار إلى أن جهود الدولة لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين، مؤكدا أن زيادة الإعفاء الضريبي يمثل مساندة للدخل وتخفيف الأعباء الضريبية.