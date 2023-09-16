السبت 16 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مواطنون بالوادي الجديد: قرار زيادة الأجور والمعاشات من الرئيس هدية لكل المصريين

ابناء الوادي الجديد
ابناء الوادي الجديد يوجهون رسائل للرئيس السيسي

أكد أحمد زكي أحد أبناء الوادي الجديد أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات الإستثنائية وتكافل وكرامة هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لجميع المصريين.

وأضاف زكي أن هذه الخطوة هامة جدا خلال الأيام المقبلة حيث أن التضخم العالمي أصاب جميع الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، ولكن قرار الرئيس السيسي اليوم كان غير متوقع لجميع المواطنين وكغير العادة ففي الغالب كانت هناك كواليس ومقدمات لزيادة الأجور كل عام المفاجئة هنا كانت للجميع ان الرئيس يعلن زيادة الأجور في إحتفاليه كبري بحضور أهالي محافظة بني سويف.

السيسي الإنسان بيحس بأبناء شعبه

وقال نور منصور العمدة أن الرئيس الانسان يحس بأبناء شعبه ويقدم لهم كل ما في وسعه لتحسين معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات ومعاشات تكافل وكرامة لسعادة كل المصريين؛ لمواجهة التضخم العالمي الذي أصاب جميع الدول.

وأوضح العمدة أن الرئيس وجه الحكومة والمؤسسات المعنية، بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام" مؤكداً أن هذه الزيادة ستساهم في انتعاش اقتصادي ودورة عجلة الإنتاج.

الرئيس يهتم بمحدودي الدخل 

وقال الدكتور محمد رفاعي مبارز أن إرتفاع معدل الحد الأدني للأجور إلى 4000 جنيه يعكس رؤية الرئيس السيسي لكل أطياف الشعب وخاصة محدودي الدخل وهي الطبقة الأهم والتي تتأثر بتحسن كبير بعد زيادة الحد الأدنى للأجور، مؤكداً أن الرئيس لا يفرق بين فئات الشعب.

ويرى رفاعي أن توجيه الرئيس السيسى الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور جاء من إحساسه بالمواطن المصري، نتيجة لارتفاع الأسعار نتيجة للأزمة العالمية التي ساهمت في ارتفاع الأسعار بشكل كبير في جميع دول العالم نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية والتضخم العالمي.

وأشار إلى أن جهود الدولة لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين، مؤكدا أن زيادة الإعفاء الضريبي يمثل مساندة للدخل وتخفيف الأعباء الضريبية.

أبناء الوادى الجديد زيادة الحد الأدني للأجور هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين التضخم العالمي توفير حياة كريمة

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل محمد زهران مؤسس تيار استقلال المعلمين

بشرى سارة للمواطنين عن عدد ساعات تخفيف أحمال الكهرباء

احسب مرتبك بعد الزيادة.. جدول الأجور وموعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

بعد قرارات السيسى.. مصير الزيادة الجديدة فى الأجور للعاملين بالقطاع الخاص

مصادر: 800 جنيه حدًا أدنى للزيادة فى أجور العاملين بالدولة (خاص)

للموظفين وأصحاب المعاشات.. أبرز قرارات السيسي اليوم ونسبة الزيادة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الشندويلي

شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

وائل لطفي

الجيش المصرى رجال

ماجد حبته

حدث فى سدس الأمراء

د. منى حلمى

زورونى كل سنة مرة

علي سعدة

مأساة درنة

د.أحمد الخميسى

القصة القصيرة فى الحياة

محاسن السنوسي

"درنة" المنكوبة تستغيث .. و"السيسى" مسافة السكة

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة شاب فلسطينى طعنًا فى هجوم للمستوطنين

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى