السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهالي الوادي الجديد بعد زيادة الأجور: الرئيس السيسي هيفضل رئيسنا لآخر العمر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أبدى أهالي الوادي الجديد سعادتهم الغامرة بعد قررات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية التي أقرها اليوم من محافظة بني سويف بخصوص رفع الحد الأدنى للأجور ورفع المعاشات الاستثنائية، مؤكدين دعمهم الكامل للرئيس السيسي لآخر العمر.

وأكد السيد منصور خليفه أحد أبناء الوادي الجديد، أن الرئيس السيسي رئيس المصريين يقف جنبًا بجنب مع جميع أهالي مصر لأنه رئيس الغلابة وقائد العرب يفتح ذراعيه لجميع الدول العربية ويقف معهم بشهامة وعزة وكرامة ووضع مصر في أعلى مكانة، ونحن نفتخر دائمًا بأننا مصريين أمام جميع دول العالم.

وأضاف خليفة أن مصر وقفت مع الدول المنكوبة خلال الأيام الماضية بعد إرسال قواتنا المصرية لتنقذ إخواتنا في ليبيا والمغرب وارسال معونات مصرية لأشقائنا العرب، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد العروبة.

وقال منصور شاذلي أحد أبناء الوادي الجديد، إن الرئيس السيسي رئيس الغلابة يحس بأبناء شعبه فهو واحداً منا، مؤكدًا أن الزيادة التي أقرها الرئيس اليوم هي هدية من الرئيس لجميع المصريين الذين يقفون خلفه مؤيدين له في الانتخابات الرئاسية المقبلة لرئاسة مصر مرة أخرى لاستكمال ما بدأناه جميعًا للوصول لحلم 2023 الذي يضع مصر عاليًا بجوار الدول النامية والمتقدمة.

وأوضح شاذلي أن الزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس السيسي اليوم من محافظة بني سويف تتلائم نسبيًا مع الوضع الاقتصادي الذي هدد العالم أجمع بعد الحرب الروسية الاوكرانية والتضخم العالمي الذي أصاب الجميع، مشيرًا إلى أن مصر لن تقف ومستمرة في استكمال خطة البناء والتنمية لبناء الجمهورية الجديدة التي يحلم بها جميع المصريين تحت قيادة الرئيس السيسي القائد والسند.

وقالت السيدة أحلام محمد موظفة سابقة بالتربية والتعليم بالوادي الجديد، إن الزيادة التي جاءت اليوم من الرئيس عبد الفتاح السيسي هي كمثابة تحية وإجلال من رئيسنا القائد الذي يعشق تراب مصر من أجل حياة كريمة لأبناء شعبه، الذين يقفون خلفه دائمًا.

وأكدت أحلام أن الوادي الجديد حظي باهتمام كبير جدًا من جانب القيادة السياسية، وقد انعكس هذا الاهتمام بالصعيد بأكمله من خلال ما يتم توجيه من استثمارات حكومية ومشروعات كبرى تليق بالمصريين ومبادرات كبرى واجهت كافة التحديات ومبادرات طبية على أعلى مستوى حققت حياة كريمة لجميع المصريين.

أهالي الوادي الجديد سعادتهم الغامرة قررات الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الحد الإدنى للأجور دعمهم الكامل للرئيس السيسي قائد العرب شهامه وعزه وكرامه مصر قائد العروبه

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