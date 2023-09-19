الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الاتحاد الأوروبى والصين يعقدان الحوار الرقمى الثانى رفيع المستوى

أرشيفية
أرشيفية

عقد الاتحاد الأوروبي والصين حوارهما الرقمي الثاني رفيع المستوى في بكين، حيث ناقش الجانبان قضايا رئيسية محل الاهتمام المشترك، من بين ذلك المنصات الإلكترونية وتنظيم البيانات والذكاء الاصطناعي، والبحث والابتكار، والقضايا العابرة للحدود، وتدفق البيانات الصناعية، أو سلامة المنتجات المباعة عبر الإنترنت.

وذكرت المفوضية الأوروبية، في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن الحوار الذي استضافته بكين كان برئاسة فيرا جوروفا، نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية لشئون القيم والشفافية، ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني تشانج جوه تشينج، كما شارك مفوض العدالة وحقوق المستهلك ديدييه ريندرز في المناقشات عبر رسالة فيديو.

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تبادل وجهات النظر حول الذكاء الاصطناعى

وذكر البيان أن الجانبين شاركا في مناقشة مستفيضة حول المجالات الحاسمة للسياسة والتقنيات الرقمية، حيث قدمت المفوضية تحديثًا للتطورات التنظيمية للاتحاد الأوروبي بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية وقانون الأسواق الرقمية.

 كما تبادلا وجهات النظر حول الذكاء الاصطناعي، حيث عرضت المفوضية التطورات المتعلقة بقانون الذكاء الاصطناعي، وشددت على أهمية الاستخدام الأخلاقي لهذه التكنولوجيا مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان العالمية، في ضوء التقارير الأخيرة للأمم المتحدة.

دعم معايير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية

وأكدت المفوضية دعمها لمعايير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية والقابلة للتشغيل البيني، وحثت السلطات الصينية على ضمان بيئة أعمال عادلة وقائمة على المعاملة بالمثل في المجال الرقمي. كما أعربت عن قلقها بشأن الصعوبات التي تواجهها شركات الاتحاد الأوروبي في الصين للاستفادة من بياناتها الصناعية، نتيجة لتطبيق بعض التشريعات البرلمانية ذات الصلة، في حين أكد الجانبان استمرار

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المناقشات بشأن هذه المسألة في الحوار الاقتصادي القادم رفيع المستوى، بهدف إيجاد حلول ملموسة.. حسب البيان.

وفيما يتعلق بسلامة المنتجات، رحبت المفوضية الأوروبية والصين بالتوقيع على خطة العمل بشأن سلامة المنتجات المباعة عبر الإنترنت.

المفوضية الاوروبية الذكاء الاصطناعي سلامة المنتجات حقوق المستهلك المنصات الإلكترونية

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