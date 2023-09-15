الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. الاتحاد الأوروبى: عدد المهاجرين إلى إيطاليا عبر المتوسط تضاعف خلال 2023

مهاجرين
مهاجرين

بلغ عدد المهاجرين بشكل غير شرعي إلى إيطاليا عبر البحر الأبيض المتوسط من شمال إفريقيا نحو 114.300 شخص بين يناير وأغسطس، أي نحو ضعف العدد في الفترة نفسها من 2022، بحسب ما أعلنت "فرونتكس".

 

وتعدّ تونس وليبيا نقطتي انطلاق لآلاف المهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا ويصلون إلى إيطاليا.

 

وقالت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود والسواحل (فرونتكس) إن طريق الهجرة الخطير جداً هذا عبره "نصف الوافدين غير الشرعيين إلى الاتحاد الأوروبي حتى الآن هذا العام".

 

وأوضحت أنّ المهاجرين الوافدين عبر البحر المتوسط هم غالبا من ساحل العاج ومصر وغينيا. 

 

وقالت فرونتكس في بيان "قد يستمر ضغط الهجرة المتزايد على هذا الطريق في الأشهر المقبلة، مع قيام المهربين بخفض الأسعار للمهاجرين المغادرين من ليبيا وتونس، في خضم منافسة شرسة بين الجماعات الإجرامية".

 

واعتبر أكثر من ألفي شخص في عداد القتلى والمفقودين منذ بداية العام، بعد محاولتهم العبور، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.

 

من جانبها، أشارت الحكومة الإيطالية الخميس إلى أن نحو 126 ألف مهاجر وصلوا إلى الشواطئ الإيطالية منذ بداية العام، مقارنة بـ 66 ألفا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

 

وتزايدت الانتقادات، بعد رفض السلطات التونسية السماح لوفد من النواب الأوروبيين بدخول البلاد.

 

وتواجه جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الواقعة على بعد أقل من 150 كيلومترا من الساحل التونسي، تدفقا للمهاجرين في الأيام الأخيرة، إذ استقبلت أكثر من سبعة آلاف شخص، أي ما يعادل مجموع السكان المحليين.

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