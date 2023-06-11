الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غداً.. رئيس الاتحاد الأوربي بالقاهرة و15 سفيراً يطلقون نموذجاً محاكاة بجامعة أسيوط

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

تنظم كلية التجارة بجامعة أسيوط، نموذجا لمحاكاة الاتحاد الأوربي، غدا الإثنين، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وإشراف الدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة، والدكتور محمد أحمد عدوي وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد نادي الحبشي المنسق العام للزيارة ومسئول التواصل مع الاتحاد الأوربي، والدكتور حسن شحتة أنور   المشرف الأكاديمي للنموذج.

 

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، أن نموذج محاكاة الاتحاد الأوربي؛ يهدف إلى تحقيق تواصل مستمر بين سفارة الاتحاد الأوربي في مصر وجامعة أسيوط؛  من أجل دعم ورعاية ذلك النشاط.

 

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي،  إلى أنه من المقرر أن يشهد النموذج مشاركة السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر بصحبة (15) سفيراً من الدول الأعضاء بالاتحاد، بالإضافة لحضور الدكتور عصام خليفة نائب وزير الري المصري.

 

ومن جانبه، أشار الدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة، أن جدول الزيارة يتضمن عقد جلسات نقاشية بين وفد الاتحاد الأوروبي، ورئيس جامعة أسيوط، ونواب رئيس الجامعة، وعميد كلية التجارة، والوكلاء المختصين، وطلاب وطالبات نموذج محاكاة الاتحاد الأوربي؛ من أجل تبادل وجهات النظر حول التعريف بالنموذج، ومدى فائدته في بناء شخصية الطلاب والطالبات داخل الجامعة؛ وذلك لما تمثله سفارة الاتحاد الأوربي من شراكة أساسية في تطوير رؤى وأهداف هذا النموذج المتميز في صعيد مصر؛ منذ نشأته وحتى الآن، والتي استمرت لحوالي 9 سنوات متواصلة، وإقامة جلسة نقاشية حول مسألة أولويات الشراكة المصرية الأوربية في قطاع المياه؛ في ظل تحديات الشح المائي في مصر، وذلك من خلال سماع آراء طلاب وطالبات الجامعة حول ما لديهم من رؤى وخلفية ثقافية في هذا الشأن، وسماع أهم المقترحات التي يقدمها الطلاب والطالبات في هذه المسألة، وإمكانية تقديم مشروعات جادة في هذا الشأن بوجه عام؛ لما سوف يكون مناسباً للدولة المصرية، ولخدمة المجتمع المحلي.

الاتحاد الأوربي الدكتور أحمد المنشاوى التعليم والطلاب السفير كريستيان برجر المنسق العام بناء شخصية الطلاب بجامعة أسيوط خدمة المجتمع رئيس جامعة أسيوط

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