الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد تسجيل شبهات فساد.. الاتحاد الأوروبى يعلق المساعدات الغذائية للصومال

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

علق الاتحاد الأوروبي المساعدات الغذائية لدولة الصومال بعد تسجيل الأمم المتحدة شبهات فساد، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

سرقة وإساءة استخدام المساعدات الغذائية لدولة الصومال

جاء ذلك بعد أن لخص تحقيق للأمم المتحدة إلى تعرض سرقة وإساءة استخدام على نطاق واسع للمساعدات التي كان الهدف منها تجنب حدوث مجاعة.

ومنحت المفوضية مساعدات بأكثر من 7 مليون دولار لعمليات برنامج الأغذية العالمي في الصومال العام الماضي، وهو جزء صغير من إجمالي التبرعات التي تلقاها، والتي تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أنها تزيد على مليار دولار، ولم يرد برنامج الأغذية العالمي حتى الآن على طلبات التعليق.

الاتحاد الأوروبي سرقة وإساءة استخدام المساعدات الغذائية لدولة الصومال الامم المتحدة الصومال المساعدات الغذائية لدولة الصومال

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