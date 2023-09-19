الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تتويجا لجهودها.. "صناع الخير" تفوز بجائزة التميز العربي الإفريقي 2023

تسليم الجائزة
تسليم الجائزة

حصدت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جائزة التميز العربي الإفريقي لدورة 2022 -2023 لتفوقها في بناءها المؤسسي والتزامها بمعايير قياس الآثر للمشروعات التي تنفذها، ومراعاة الحوكمة والشفافية بما سهل تمكينها في إنجاز العديد من المبادرات والخدمات التنموية الرائدة في وقت قياسي واستفاد منها في قطاعات التنمية المختلفة ما يزيد عن 3 ملايين مواطن  في القرى الأشد احتياجا وفي المناطق الحدودية، ما سهل عليىالمؤسسة تنوع أنشطتها التنموية بما يلبي الاحتياجات الأساسية للشرائح المستهدفة الأولى بالرعاية.

سلم الجائزة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، ومثل "صناع الخير" في حفل تسلم الجائزة بدبي بالإمارات العربية المتحدة هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي للمؤسسة. 
 

 التميز الأفريقي

وتعد جائزة التميز الإفريقي العربي احدي مبادرات منتدي التميز الأفريقي وهو عضو في مجلس التميز العالمي الذي يضم جميع برامج وجوائز التميز في العالم ويرأس المجلس في دورته الحاليه إمارة دبي.

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وأكد هاني عبدالفتاح، أن حصد "صناع الخير" للجائزة يمثل علامة فارقة مهمة للمؤسسة في سعيها لتوسيع نطاقها وتأثيرها في المنطقة، ويعزز التزام المؤسسة بالتميز في مختلف المجالات بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية ويعزز من استهداف مؤسسة صناع الخير إحداث فرق ملموس في حياة الأفراد والمجتمعات.

وأعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي اقره مجلس النواب بشكل نهائي مؤخراً يعد قفزة نوعية غير مسبوقة في تاريخ العمل الأهلي التنموي المصري نحو الدور الريادي المنشود للعمل الأهلي المصري التنموي بكل ما يملكه من ادوات وخبرات في بناء الجمهورية الجديدة كما يراها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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