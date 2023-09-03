الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عضو بالتحالف الوطني يطلق" معا نتحد" للقضاء على سرطان عنق الرحم

الاحتفالية
الاحتفالية

نظمت صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، احتفالية خاصة لإطلاق مشروع معا نتحد للقضاء على سرطان عنق الرحم.

وتم إطلاق المشروع تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بحضور عدد من قيادات روتاري التحرير من بينهم الدكتورة امل السيسي رئيس برنامج الروتاري العملاق رئيس المشروع ورئيس لجنه المؤسسة الروتاريه بالنادي والاستاذ محمد العقدة الرئيس الحال لنادى روتاري التحرير والدكتورة دعاء الهلاوى السكرتير الفخري لنادى روتاري التحرير.
 

و حضر احتفالية إطلاق المشروع الدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة ومصطفي زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية سفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة ودكتورة ناردين رياض نائبة عن دكتورة نهي طلعت عبد القوي امين سر التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي وهاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير وعدد من الشخصيات العامة.  

وقال مصطفي زمزم رئيس مجلس أمناء صناع الخير إن تعاون المؤسسة مع روتاري التحرير لإطلاق مبادرة للتوعية بطرق الوقاية من مخاطر الإصابة بسرطان عنق الرحم يأتي استمراراً لدور صناع الخير الرائد في القطاع الطبي من خلال إطلاق مبادرات غير مسبوقة حيث تولي صناع الخير للتنمية أهمية خاصة للقطاع الطبي فنحن نؤمن أن أهم حقوق اهلنا علينا حقهم في التمتع بصحة جيدة من خلال تقديم خدمات طبية ذات جودة وبالمجان تماماً.

وأوضح زمزم أنه في سبيل تقديم صناع الخير لخدماتها الطبية ذات الجودة نسعى لمد جسور من التعاون مع عدد من المؤسسات والجهات الخيرية الكبرى.

وأشار زمزم إلي أن خطورة سرطان عنق الرحم إذا ما علمنا أنه يعد سرطان عنق الرحم ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعا بين النساء، بعد سرطان الثدي والأمعاء. يشير سرطان عنق الرحم إلى ورم خبيث في عنق الرحم، وهو الجزء الأدنى من الرحم (أحد الأعضاء التناسلية الأنثوية) حيث يكون ذلك بسبب الانتشار والتكاثر غير الطبيعي. ولأنه من الممكن تقليل معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم ومعدل الوفيات الثانوي لهذا السرطان باستخدام اختبارات الفحص الشائعة والتوعية بأهمية الامصال الواقية من الإصابة غير الضارة للصحة الانجابية للفتيات من هنا تحركنا مع روتاري الدولي نحو إطلاق حملتنا اليوم.

مصطفى زمزم الروتاري وزيرة التضامن روتاري سرطان صناع الخير سرطان عنق الرحم نيفين القباج

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