القباج تعلن انطلاق رحلة الـ "1000 كيلو" تحت شعار "اسبقي بخطوة"

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه من المقرر افتتاح 50 عيادة في مختلف المحافظات فى إطار رحلة الـ 1000 كيلو التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، وذلك تحت شعار حملة اسبقي بخطوة للاهتمام بالمرأة وصحتها الإنجابية والكشف المبكر على سرطان عنق الرحم ومتابعة الحمل، كما سيتم تجهيز عدد 2 عيادة متنقلة لتوعية السيدات وتدريب الكوادر الطبية و الرائدات الاجتماعيات والتمكين الاقتصادي للمرأة المصرية بمحافظات الصعيد.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الرحلة من المقرر لها أن تجوب 9 محافظات حيث ستكون الانطلاقة من محافظة الإسكندرية يوم 15 سبتمبر المقبل وتستمر فيها لمدة يومين، ثم تنطلق منها إلى محافظات بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، بواقع يومين في كل محافظة، وأخيرًا تختتم فعالياتها يومي 5 و6 يناير من العام المقبل بمحافظة القاهرة، جاء ذلك خلال عقد مؤتمرًا صحفيًا لإعلان تفاصيل إطلاق رحلة الـ«1000 كيلو» التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع «الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم».