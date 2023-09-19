الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الدولية للطاقة الذرية": هيئة الرقابة المصرية نموذج للممارسات المتميزة

خلال استقبال الوفد
خلال استقبال الوفد

أثنت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقييم نظام الإدارة المتكامل، على هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وذكرت أن هيئة الرقابة المصرية تمثل نموذج للممارسات المتميزة في نظام الإدارة المتكامل على مستوى العالم.

كما أثنت البعثة على الهيكل التنظيمي للهيئة والأدوات والبرامج التي يستخدمها مركز التميز في تطوير برامج التدريب والمختبرات والمعدات التي توفرها إدارة المعامل والدعم الفني بالهيئة.

وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

كانت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية استقبلت في الفترة من 10-14 سبتمبر 2023 بعثة لمراجعة وتقييم نظام الإدارة المتكامل بهدف التحقق من مدى توافقه مع متطلبات الأمان العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية الواردة ب GSR Part2 حول "القيادة والإدارة فيما يتعلق بالأمان "، وكذلك أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.

استهلت البعثة عملها بالاجتماع مع الدكتور سامي شعبان، رئيس الهيئة، والدكتور أسامة صديق، نائب رئيس الهيئة، حيث أكدا على أهمية الدور الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية بألياتها المختلفة، لا سيما البعثات التقييمية التي من شأنها تحديد نقاط القوة داخل المؤسسات الرقابية المختلفة وكذلك تحديد أوجه القصور والعمل على مواجهتها بهدف تحقيق التطوير المستمر بصورة مؤسسية، كما تم عروض تقديمية عن نظام الإدارة المتكاملة بالهيئة ومدى توافقه مع متطلبات واصدارات الوكالة والمواصفات الدولية في هذا الصدد مدعما بالأدلة.

كما تم الاجتماع بين الخبراء والدكتور عبد الفتاح سليمان، رئيس مركز التميز، والدكتور مصطفى درويش رئيس إدارة الدعم الفني والمعامل، حيث تم خلال الاجتماعات شرح كيفية تبني الهيئة نظام مبتكر في إدارة المعرفة قائم على الذكاء الاصطناعي، وأخيرا أهم ما تضمه معامل الهيئة من أحدث الأجهزة والتقنيات.

وأكد الخبراء على أن نظام الإدارة المتكامل بالهيئة يعكس بشكل واضح نضج المؤسسة، بالإضافة إلى التزام القيادة فيما يتعلق بالأمان وانتهت البعثة إلى أن الهيئة من خلال الجهد الذي قامت به إدارة الجودة والتدقيق حققت إنجازا في تطوير وتوثيق نظام الإدارة الخاص بها والذي يتماشى مع معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويساهم في الوفاء بجميع المتطلبات واللوائح الوطنية والدولية ذات الصلة. كما أوضحت أن هناك فهم جيد للمتطلبات المتعلقة بالتوثيق وبالتكامل بين عناصر الأمان والصحة والبيئة والأمن والجودة والعامل البشري والتنظيمي والعناصر الاجتماعية والاقتصادية بما لا يقوض الأمان داخل نظام الإدارة المتكامل بالهيئة.

كما أثنت البعثة على الهيكل التنظيمي للهيئة ومدى مشاركة ومتابعة ودعم الإدارة العليا لعملية انشاء وتطوير وتطبيق نظام الإدارة المتكامل، والأدوات والبرامج التي يستخدمها مركز التميز لتقييم كفاءات المناصب المختلفة في الهيكل التنظيمي للهيئة، وتطوير برامج التدريب لسد الفجوات، وأخيرا المختبرات والمعدات والخبرات التي توفرها إدارة المعامل والدعم الفني بالهيئة، كما قام الخبراء باقتراح عدد من فرص التطوير لنظام الإدارة المتكامل.

وفي ختام البعثة، أكد الخبراء بأن الهيئة لديها نظام إدارة متكامل قوى والعديد من الخبرات والممارسات الجيدة وتتمتع بمكانة متميزة وقوية التي تمكنها من تبادل خبراتها ومعرفتها وممارستها الجيدة مع الهيئات التنظيمية على مستوى العالم.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية الرقابة النووية والإشعاعية هيئة الرقابة النووية والإشعاعية هيئة الرقابة المصرية الدكتور سامي شعبان

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