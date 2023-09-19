الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يتدرب فى سنغافورة استعدادًا للمشاركة فى كأس العالم لكرة السلة

سلة الأهلي
سلة الأهلي

يخوض الفريق الأول لكرة السلة رجال بنادي الأهلي مرانه الأول في الثامنة والنصف من مساء اليوم بتوقيت سنغافورة الثالثة «النصف بتوقيت القاهرة» على صالة OSCB التي تبعد عن مقر إقامة الفريق ما يقرب من 10 دقائق. 

ويستعد الأهلي للمشاركة في بطولة العالم للأندية «إنتركونتيننتال» التي يشارك بها فرانكا البرازيلي، وإيجنايت الأمريكي، وبون الألماني، وجولدن بولز الصيني، والمناأة البحريني، خلال الفترة من 21- 24 سبتمبر الجاري بسنغافورة.

وخضع لاعبو الأهلي صباح اليوم لجلسة التصوير الرسمية الخاصة بالبطولة وذلك بمقر إقامة الفريق.

 وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى سنغافورة مساء أمس الإثنين بعد رحلة شاقة استغرقت ما يقرب من ١٤ساعة، حيث غادرت البعثة مطار القاهرة في الثانية صباح الإثنين إلى مطار حمد بالعاصمة القطرية الدوحة وانتظرت البعثة ثلاث ساعات ترانزيت، ثم استقلت الطائرة المتجهة إلى سنغافورة التي استغرقت ما يقرب ٨ ساعات.

وتضم البعثة كلا من الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة رئيسًا، وأوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الديسطي مدربًا، وطارق الغنام مدير الفريق، ووليد الخراط إداريًّا، ومحمد راغب طبيبًا، وأحمد حسن علاجًا طبيعيًّا، ومحمد عيسى مدلكًا، وعلاء لطفي إحصاء، ومحمد عز الدين تأهيلًا بدنيًّا، ومحمد الشيحي إعدادا بدنيًّا.

واللاعبين: سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، يوسف المعداوي، أحمد مهيب.

محمد شوقى يطمئن على كل الترتيبات الخاصة ببعثة الأهلى فى سنغافورة

الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي، ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة السلة «رجال» المشاركة في بطولة العالم للأندية التي تقام خلال الفترة من ٢١- 24 سبتمبر الجاري بسنغافورة، عقد جلسة مطولة مع الكابتن طارق الغنام، مدير الفريق؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات الإدارية  الخاصة بالبعثة؛ وذلك لتلافي أية عقبات قد تحدث.

واطمأن الدكتور محمد شوقي من مدير الفريق على استقرار كافة الأمور المتعلقة بالإقامة ووسائل الانتقال من الفندق إلى صالة التدريب.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى سنغافورة مساء أمس الاثنين بعد رحلة شاقة استغرقت ما يقرب من ١٤ ساعة، حيث غادرت البعثة مطار القاهرة في الثانية صباح الاثنين  إلى مطار حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، وانتظرت البعثة ثلاث ساعات ترانزيت، ثم استقلت الطائرة المتجهة إلى سنغافورة التي استغرقت ما يقرب ٨ ساعات.

تضم البعثة كلا من الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة رئيسًا، وأوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الديسطي مدربًا، وطارق الغنام مدير الفريق، ووليد الخراط إداريًّا، ومحمد راغب طبيبًا، وأحمد حسن علاجًا طبيعيًّا، ومحمد عيسى مدلكًا، وعلاء لطفي إحصاء، ومحمد عز الدين تأهيلًا بدنيًّا، ومحمد الشيحي إعدادا بدنيًّا.

واللاعبون: سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، يوسف المعداوي، أحمد مهيب.

سلة رجال الأهلي محمد شوقي أوجيستي كأس العالم للأندية سنغافورة

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