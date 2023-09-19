الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فحص وتحصين 350 رأس أغنام ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع في الأقصر

القافلة البيطرية
القافلة البيطرية

قامت مديرية الطب البيطري بـمحافظة الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، بتوقيع الكشف بالسونار علي عدد 100رأس أغنام  وتم فحص ورش وعلاج جماعي لـ 200 رأس أغنام، وتم ترقيم وتسجيل والتأمين والتحصين ضد مرضي  الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع  على إجمالي عدد 150 رأس أغنام منهم 75 رأس أغنام عشار و75 رأس أغنام غير عشار.

جاء ذلك من قبل لجنة من الأطباء البيطريين، وضمت كل من دكتور فيصل أبوالمجد رئيس وحدة العشى، والدكتورة كريمة حجاجي رئيس وحدة الزينية البيطرية، ودكتور محمود حسانين رئيس وحدة المدامود البيطرية، وبمشاركة دكتورة هناء ابو الحمد مدير إدارة الخدمات، والدكتورة هالة فراج، والدكتورة شيماء حفني إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالأقصر.

تكثيف عمل القوافل العلاجية البيطرية ولجان الرش والعلاج الجماعي

يأتي ذلك فى ضوء تفعيل الدور التوعوي لمديرية الطب البيطري وتكثيف عمل القوافل العلاجية البيطرية ولجان الرش والعلاج الجماعي بمحافظة الأقصر، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، واللواء إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات، وتحت إشراف الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر، وبحضور اللواء أحمد الهواري رئيس مجلس مدينة الزينية، وبالاشتراك مع مصطفى عيد مسؤول برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، و شهيرة عبد المجيد مؤسسة صناع الحياة.

 وكان الدكتور فتحى سلمي وكيل وزارة الطب البيطرى بالأقصر ، قد قال إن إجمالي أعداد الحيوانات المحصنة بلغ 46500 حيوان؛ وبياناتها كالتالى:
١- إجمالى أعداد الأبقار المحصنة 20000 رأس.
٢- إجمالى أعداد الجاموس المحصنة 4300 رأس.
٣- إجمالى أعداد الأغنام والماعز المحصنة 22200 رأس.

وتمت عملية التحصين باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية بكافة قرى ونجوع ومدن محافظة الأقصر فضلا عن تنفيذ أعمال التأمين على الماشية والترقيم والتسجيل للحيوانات المحصنة.

القافلة البيطرية
القافلة البيطرية
القافلة البيطرية
القافلة البيطرية
القافلة البيطرية
القافلة البيطرية
القافلة البيطرية
القافلة البيطرية
القافلة البيطرية
القافلة البيطرية
القافلة البيطرية
القافلة البيطرية
القافلة البيطرية
القافلة البيطرية
القافلة البيطرية
القافلة البيطرية
القافلة البيطرية
القافلة البيطرية
القافلة البيطرية
القافلة البيطرية
محافظة الأقصر مديرية الطب البيطرى رأس أغنام القوافل العلاجية البيطرية السيد القصير وزير الزراعة

مواد متعلقة

رئيس جامعة الأقصر يبحث مع أعضاء "صندوق العلاج" طلبات هيئة التدريس

محافظ الأقصر يتابع أعمال لجنة تقييم المشروعات الخضراء

شمال سيناء: رئيس مدينة العريش يتابع تطهيرغرف تصريف الأمطار

جامعة الأقصر تعلن إجراءات وموعد التسكين بالمدن الجامعية

تُقل 840 سائحًا.. انطلاق 35 رحلة بالون طائر بالأقصر

تضامن الأقصر توزع 144 رأس غنم وأعلاف لـ 72 أسرة مستحقة

محافظ شمال سيناء يستقبل أعضاء قافلة الأزهر الطبية بالشيخ زويد

الكشف الطبى للطلاب الجدد الملتحقين بكلية الفنون الجميلة بالأقصر

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

عاجل.. جهاز بدر: ارتفاع معدلات تنفيذ المرحلة الثانية لسكن العاملين فى العاصمة الإدارية

مجلس أمناء الحوار الوطني يُصدر بيانًا بشأن الانتخابات الرئاسية 2024

ما هو المرض الذى هاجم الفنان أشرف مصيلحى وأنهى حياته؟

"مستقبل وطن" يكرم حفظة القرآن وينفذ ندوة حول الاستحقاق الانتخابي بمركز بلاط

الصحف تبرز مباحثات الرئيس السيسي وبن زايد حول تعزيز التضامن العربي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

إبراهيم داود

أبواب لطيفة الزيات

محمد عبدالعزيز

وصايا الشيخ الحصرى لعموم القراء

مدحت بشاى

"البناءون الجدد" فى رحاب الجمهورية الجديدة

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

د.كريمة الحفناوى

نحو سلام مجتمعى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى