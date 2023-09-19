فحص وتحصين 350 رأس أغنام ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع في الأقصر

قامت مديرية الطب البيطري بـمحافظة الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، بتوقيع الكشف بالسونار علي عدد 100رأس أغنام وتم فحص ورش وعلاج جماعي لـ 200 رأس أغنام، وتم ترقيم وتسجيل والتأمين والتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع على إجمالي عدد 150 رأس أغنام منهم 75 رأس أغنام عشار و75 رأس أغنام غير عشار.

جاء ذلك من قبل لجنة من الأطباء البيطريين، وضمت كل من دكتور فيصل أبوالمجد رئيس وحدة العشى، والدكتورة كريمة حجاجي رئيس وحدة الزينية البيطرية، ودكتور محمود حسانين رئيس وحدة المدامود البيطرية، وبمشاركة دكتورة هناء ابو الحمد مدير إدارة الخدمات، والدكتورة هالة فراج، والدكتورة شيماء حفني إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالأقصر.

تكثيف عمل القوافل العلاجية البيطرية ولجان الرش والعلاج الجماعي

يأتي ذلك فى ضوء تفعيل الدور التوعوي لمديرية الطب البيطري وتكثيف عمل القوافل العلاجية البيطرية ولجان الرش والعلاج الجماعي بمحافظة الأقصر، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، واللواء إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات، وتحت إشراف الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر، وبحضور اللواء أحمد الهواري رئيس مجلس مدينة الزينية، وبالاشتراك مع مصطفى عيد مسؤول برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، و شهيرة عبد المجيد مؤسسة صناع الحياة.

وكان الدكتور فتحى سلمي وكيل وزارة الطب البيطرى بالأقصر ، قد قال إن إجمالي أعداد الحيوانات المحصنة بلغ 46500 حيوان؛ وبياناتها كالتالى:

١- إجمالى أعداد الأبقار المحصنة 20000 رأس.

٢- إجمالى أعداد الجاموس المحصنة 4300 رأس.

٣- إجمالى أعداد الأغنام والماعز المحصنة 22200 رأس.

وتمت عملية التحصين باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية بكافة قرى ونجوع ومدن محافظة الأقصر فضلا عن تنفيذ أعمال التأمين على الماشية والترقيم والتسجيل للحيوانات المحصنة.

القافلة البيطرية

القافلة البيطرية

القافلة البيطرية

القافلة البيطرية

القافلة البيطرية

القافلة البيطرية

القافلة البيطرية

القافلة البيطرية

القافلة البيطرية