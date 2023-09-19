ماس كهربائى فى أجهزة المطبخ وراء حريق شقة سكنية بحلوان

كشفت التحريات الأولية لرجال مباحث حلوان بقيادة المقدم محمد مجدي ان ماس كهربائي في الأجهزة المنزلية بالمطبخ وراء حريق شقة سكنية بدائرة القسم.

وشبّ حريق في أحد الشقق السكنية بـمنطقة حلوان جنوب القاهرة، أمس الإثنين، وانتقل رجال الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة لمكان الحريق، وقاموا بالتدخل السريع والسيطرة عليه فورا، ومنع كرات اللهب من الامتداد للشقق المجاورة، ثم قاموا بإجراء عمليات التبريد اللازمة لمنع تجدد نشوب الحريق.

تم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحريق.

غرفة عمليات النجده تتلقي بلاغ الأهالي

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة حلوان على الفور تم إخطار مدير أمن القاهرة الذي وجه بالدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.