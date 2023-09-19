الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طه دسوقى يكشف سر منحه جائزة أفضل نجم صاعد للطفل عمر الشريف

طه دسوقى
طه دسوقى

كشف الفنان طه دسوقي، سر منحه جائزة أفضل نجم صاعد، في حفل توزيع جوائز المسلسلات الرمضانية 2023، للطفل عمر الشريف، مؤكدًا أنه رشح للجائزة مع عمر في نفس الفئة.

وأضاف “دسوقي”، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الموقف لم يكن محسوبًا ولم يفكر هل سيكون هناك مشكلة للمهرجان أم لا، فعمر ممثل شاب ويعرف يقول الايفية جيدًا، مشيرًا إلى أنه في مسلسل "تحت الوصاية" أبكى مصر كلها.

أهداء أحمد أمين جائزته له

وتابع، أنه شعر أن عمر يحتاج للجائزة، وأنه سيسعد بها أكثر منه لأنها كانت أول جائزة له، مشيرًا إلى أن الفنان أحمد أمين، أهداه في نفس اليوم جائزة أفضلممثل كوميدي، وكتب منشور عبر "فيس بوك" بذلك. 

وأشار إلى أنه نال بعدها جائزة أفضل ممثل كوميدي دور مساعد، من "إينرجي" وعمر أخذ جائزة هو الآخر. 

طه دسوقي جائزة أفضل نجم صاعد للطفل عمر الشريف مسلسل تحت الوصاية أحمد امين اتداء

مواد متعلقة

بيشوي روزفيلت: حصول "تحت الوصاية" على جائزة من مهرجان بلدنا أمر عظيم

طه دسوقي ينافس على جائزتي أفضل ممثل دور ثان ووجه صاعد فى مهرجان الدراما

غدًا.. العرض الثانى لمسلسل "الصفارة" على قنوات ON الفضائية

هل سيكون هناك جزء ثانٍ من الصفارة؟.. أحمد أمين يُجيب

أحمد أمين وأبطال "الصفارة" فى ضيافة "مساء dmc".. غدًا

الأكثر قراءة

عاجل.. إقالة المجلس البلدى فى درنة بالكامل وإحالته للتحقيق

عاجل.. اعتصامات لإسقاط القانون.. منع الاختلاط فى جامعة الكويت يثير غضب الطلاب

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

أزمة مرتقبة بين الأهلى ومنتخب مصر بعد تحديد ودية الجزائر

بيان عاجل من القوات المسلحة بشأن استشهاد وإصابة 9 ضباط ومجندين فى العاشر من رمضان

عاجل.. موعد بدء الدراسة 2023- 2024.. الخريطة الزمنية بالمدارس والجامعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

إبراهيم داود

أبواب لطيفة الزيات

محمد عبدالعزيز

وصايا الشيخ الحصرى لعموم القراء

مدحت بشاى

"البناءون الجدد" فى رحاب الجمهورية الجديدة

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

د.كريمة الحفناوى

نحو سلام مجتمعى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى