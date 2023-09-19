طه دسوقى يكشف سر منحه جائزة أفضل نجم صاعد للطفل عمر الشريف

كشف الفنان طه دسوقي، سر منحه جائزة أفضل نجم صاعد، في حفل توزيع جوائز المسلسلات الرمضانية 2023، للطفل عمر الشريف، مؤكدًا أنه رشح للجائزة مع عمر في نفس الفئة.

وأضاف “دسوقي”، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الموقف لم يكن محسوبًا ولم يفكر هل سيكون هناك مشكلة للمهرجان أم لا، فعمر ممثل شاب ويعرف يقول الايفية جيدًا، مشيرًا إلى أنه في مسلسل "تحت الوصاية" أبكى مصر كلها.

أهداء أحمد أمين جائزته له

وتابع، أنه شعر أن عمر يحتاج للجائزة، وأنه سيسعد بها أكثر منه لأنها كانت أول جائزة له، مشيرًا إلى أن الفنان أحمد أمين، أهداه في نفس اليوم جائزة أفضلممثل كوميدي، وكتب منشور عبر "فيس بوك" بذلك.

وأشار إلى أنه نال بعدها جائزة أفضل ممثل كوميدي دور مساعد، من "إينرجي" وعمر أخذ جائزة هو الآخر.