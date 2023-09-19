الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد عبد المنعم لـ"الشاهد": إزالة خط بارليف استغرق 6 ساعات بحرب أكتوبر

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والعميد محمد عبدالمنعم يوسف

قال  العميد محمد عبدالمنعم يوسف، قائد الفصيلة الثالثة، السرية الأولى بالكتيبة 335 مشاة، لواء النصر، في حرب 6 أكتوبر، إن إنشاء اليهود خط بارليف على قناة السويس خدم الجنود المصريين كثيرًا عند تدميره، حيث كان يتم استخدام المياه في إزالة الساتر الترابي مع ذوبان هذا الساتر في قناة السويس دون تشكيل عائق في العبور.

نصر أكتوبر المجيد

وأكد العميد محمد عبد المنعم، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز،  المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم استخدام ترمبات المياه في ذوبان الساتر الترابي، وهذه المعدات تم استيرادها من ألمانيا باسم وزارة الزراعة من أجل تمويه العدو، وبالفعل استقبلت وزارة الزراعة هذه المعدات في مخازنها، وقبل الحرب بأيام تم توزيعها على فرق المهندسين.

وتابع: "تم فتح الساتر الترابي من خلال حدوث اختراقات بلغت ٨٥ فتحة على طول المواجهة، والاختراق الواحد لهذا الساتر كان به ١٥٠٠ متر مكعب من الرمال، لذا بلغ أجمالي هذه الفتحات ٣٢٧,٥ ألف متر مكعب من الرمال، الفتحة الواحدة كانت محتاجة نصف مليون رجل علشان يخترقها بمعدات الحفر المعتاد عليها".

واستطرد: "تم إزالة الساتر الترابي في ٦ ساعات فقط، وبعد ذلك تم عبور عدد من اللوادر من أجل تنظيف المياه لتسهيل العبور".

الشاهد الموسم الثالث 

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد، شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور.
 

محمد عبد المنعم الساتر الترابي اكسترا نيوز الشاهد محمد الباز نصر أكتوبر المجيد

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