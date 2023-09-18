قناة الناس| هل شراء حلوى المولد النبوي والتهادي بها بدعة؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إلى قناة الناس الفضائية، عن تساؤل"مع اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف.. هل شراء حلوى المولد النبوي والتهادي بها بدعة أم لا؟".

وأضاف الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم، خلال حلقة برنامج فتاوى الناس المذاع عبر قناة الناس الفضائية، إن أكل حلوى المولد النبوي ليس أمرا محرما، بل هو جائز شرعا، ولم يرد نص يمنع ذلك، فالاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف والفرح بها من أجمل الأعمال، ويدخل إحياء هذه الذكرى كافة مظاهر الفرح والسرور.

وأوضح الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن شراء الحلوى والتهادي بها أثناء الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، مباح شرعًا ويدخل في باب الاستحباب من باب السعة والسرور على الأهل والأسرة في هذا اليوم العظيم.

وفي فتوى سابقة، قالت دار الإفتاء إن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف والفرح بها من أفضل الأعمال وأعظم القربات، مشيرة إلى أنه يندب إحياء هذه الذكرى بكافة مظاهر الفرح والسرور، وبكل طاعة يُتقرب بها إلى الله عز وجل، ويَدخُل في ذلك ما اعتاده الناسُ من شراء الحَلوى والتهادي بها في المولد الشريف؛ فرحًا منهم بمولده صلى الله عليه وآله وسلم، ومحبةً منهم لما كان يحبه؛ فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يُحِبُّ الحَلْوَاءَ، وَيُحِبُّ العَسَلَ" رواه البخاري وأصحاب السنن وأحمد، فكان هذا الصنيعُ منهم سُنةً حسنة، كما أن التهادي أمر مطلوب في ذاته؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تَهَادوْا تَحَابوْا» رواه الإمام مالك في "الموطأ"، ولم يَقُمْ دليلٌ على المنع من القيام بهذا العمل أو إباحَتِه في وقت دون وقت، فإذا انضمت إلى ذلك المقاصد الصالحة الأخُرى؛ كَإدْخَالِ السُّرورِ على أهلِ البيت وصِلة الأرحامِ فإنه يُصبح مستحبًّا مندوبًا إليه، فإذا كان ذلك تعبيرًا عن الفرح بمولدِ المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كان أشَدَّ مشروعيةً وندبًا واستحبابًا؛ لأنَّ "للوسائل أحكام المقاصد".

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