"القاهرة الإخبارية".. خبير اقتصادي يوضح تأثير ارتفاع ديون الشركات على الاقتصاد الأمريكي

أوضح باسم البواب، الخبير الاقتصادي، تأثير ارتفاع ديون الشركات ، على الاقتصاد الأمريكي، قائلاً: "إنه كلما زادت ديون الشركات الأمريكية، كلما زاد الخطر".

وأضاف “البواب” خلال مداخلة ببرنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن اخطر يقع على الشركات نفسها، وخطر على الموظفين وخطر على الاقتصاد الأمريكي ككل.

مدى تأثير ارتفاع ديون الشركات الأمريكية

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الارتفاع الكبير في ديون الشركات الأمريكية الذي يتخطى الـ 80% من قيمة ممتلكاتها، سيؤدي إلى إفلاس هذه الشركات، و من ثم تراجع قيمة مدخراتها، وتعرض موظفيها لخطر الطرد، ومن ثم التأثير على الاقتصاد الأمريكي.

وأشار إلى أن هناك 76 شركة أمريكية تخلّفت عن سداد الديون، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار الفوائد عالميًا خاصة في أمريكا، ومع قيام الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة كل شهر.