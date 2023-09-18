الإثنين 18 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الصحة يتوجه إلى أمريكا للمشاركة فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار

توجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، صباح اليوم الإثنين، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية، للمشاركة في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد في ولاية نيويورك.

txt

"الصحة" تعلن تفاصيل الكشف المبكر عن الأورام السرطانية بالمجان فى المحافظات (فيديو)

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه من المقرر أن يشارك وزير الصحة والسكان، في الجلسة الافتتاحية للجمعية، إلى جانب المشاركة في عدد من الاجتماعات، والجلسات النقاشية، حيث يعتبر ملف الصحة من ضمن أهم الملفات التي سيتم مناقشتها خلال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لافتا إلى أن النقاشات تتضمن جلسة التوسع في التصنيع المحلي للمنتجات والتقنيات الصحية، والاجتماع التعاوني الإقليمي لتصنيع اللقاحات الذي يستضيفه المنتدى الاقتصادي العالمي والتحالف العالمي للقاحات والتحصين، والبنك الدولي.

المشاركة في التغطية الصحية الشاملة

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير سيشارك في الاجتماع رفيع المستوى للتغطية الصحية الشاملة، وكذلك الاجتماع الثاني للمجموعة العالمية لرؤساء الدول والحكومات، للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها، إلى جانب جلسة التغطية الصحية الشاملة، وسد فجوة البقاء على قيد الحياة في سرطان الأطفال، علاوة على اجتماع مجموعة أصدقاء الأمم المتحدة للقضاء على التهاب الكبد، والاجتماع رفيع المستوى حول مرض السل.

الصحة تكشف عن الأدوية التى يُحظر استخدامها دون وصفة طبية

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان" إلى أن هذه الاجتماعات ستعمل على إتاحة فرصة تاريخية لإعادة وضع الصحة في مقدمة اهتماماتهم السياسية مع إعادة الالتزام بالقضاء على السل، وتوفير التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها، لتحقيق الغايات المتعلقة بالصحة بحلول عام 2030.

الصحة الولايات المتحدة الامريكية الجمعية العامة للأمم المتحدة نيويورك الجلسات النقاشية التصنيع المحلي التقنيات الصحية لتغطية الصحية الشاملة

مواد متعلقة

"الصحة" تعلن التقرير اليومي لـ "100 يوم صحة": تقديم 381 ألفا و638 خدمة

وزير الصحة يبحث الفرص الاستثمارية في مجال الأشعة

نقيب التمريض: القيادة السياسية حريصة على توفير سبل العيش الكريم للمواطنين

السودان يعتمد هيئة الدواء المصرية كجهة مرجعية للمستحضرات الدوائية

السبكى يتفقد ورشة عمل التدخل المبكر والتواصل الفعّال مع الأطفال وذوى الهمم

خلال 82 يومًا.. تقديم 31 مليون خدمة مجانية ضمن حملة «100 يوم صحة»

فى يومه العالمى.. "الصحة" تنظم يومًا علميًا للتوعية بسرطان الغدد الليمفاوية

تقديم 435 ألفًا و161 خدمة ضمن مبادرة "100 يوم صحة" خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

ما هو المرض الذى هاجم الفنان أشرف مصيلحى وأنهى حياته؟

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

وفاة أشرف مصيلحى تهز الوسط الفنى.. موعد ومكان صلاة الجنازة

عاجل.. تحطم مقاتلة أمريكية من طراز F35 فى كارولينا دون معرفة أسباب

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 18-9-2023 والقنوات الناقلة

أبرز أدعية الصباح اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

أؤيد وأطالب!

أسير «التهيؤات»

محمد العسيري

حديث الزلازل والبراكين

ماجد حبته

قمة «الجنوح» المناخى

لواء.حمدى البطران

كانت أيام حالكة

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

أسامة الشندويلي

شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

وائل لطفي

الجيش المصرى رجال

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينيين بينهم صحفيون إثر استهداف قوات الاحتلال لهم شرق قطاع غزة

وزير شئون القدس: حكومة الاحتلال الإسرائيلى تستغل أعيادها للتصعيد فى المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: نتابع انتهاكات الاحتلال والمستوطنين اليومية مع الجهات والمحاكم الدولية