"الصحة" تعلن تفاصيل الكشف المبكر عن الأورام السرطانية بالمجان فى المحافظات (فيديو)

قالت الدكتورة نرفانا مجدي، مقرر اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية "الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية"، إن المبادرة هي استبيان وأي مواطن أو مواطنة فوق عمر 18 عامًا لا بد أن يقوم بملء استمارة الاستبيان، وهو عبارة عن كل التفاصيل التي تخص المواطن، سواء الأعراض أو التاريخ المرضي أو وجود أي أمراض مزمنة وغيرها.

وأضافت مجدي، خلال لقائها على قناة dmc، اليوم الأحد، أن المواطن يتوجه لملء الاستبيان عن طريق الأونلاين، أو التواصل مع الخط الساخن لوزارة الصحة، أو التوجه لأقرب وحدة صحية، وبناءً عليه يتم معرفة إذا كان هذا المريض لديه عوامل عالية الخطورة للإصابة بأي نوع من أنواع الأورام السرطانية.

الاستبيان متاح لكل الفئات بالمجان في المحافظات المختلفة

وأوضحت مقرر اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية "الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية"، أن الاستبيان متاح لكل الفئات بالمجان في المحافظات المختلفة، لافتة إلى أن الهدف من الكشف والفحص الدوري هو عدم ظهور أعراض للأورام السرطانية.