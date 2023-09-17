الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الصحة يبحث الفرص الاستثمارية في مجال الأشعة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتور ماكس جابروائيل، الرئيس التنفيذي لشركة «ميديكاست» الأسترالية، اليوم الأحد؛ لبحث الفرص الاستثمارية في مجال الأشعة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يأتي اجتماع الوزير مع رئيس شركة «ميديكاست» في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بزيادة الاستثمارات في القطاع الصحي وتكوين شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص.

تطوير أقسام الأشعة بالمستشفيات

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش التعاون بين الجانبين، لتطوير أقسام الأشعة بالمستشفيات، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة لتحسين جودة الخدمات التشخيصية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

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وقال عبدالغفار إن وفد شركة «ميديكاست» قام بزيارة مستشفيات (الهرم التخصصي، مبرة المعادي، الشيخ زايد آل نهيان، دار الشفا، مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج) بمحافظة القاهرة، و(القباري، شرق المدينة)، بمحافظة الإسكندرية، للإطلاع على المخططات الإنشائية الخاصة بأقسام الأشعة، والحالات الفنية ومؤشرات الأداء الخاصة بالأجهزة، لوضع اُطر وآليات التعاون، وفقاً للاحتياجات والخرائط الصحية لكل محافظة.

مستشفى القباري

وتابع عبدالغفار أنه تم مناقشة التعاون بين الطرفين في تجهيز موقع خاص لأجهزة الـ«سيكلترون» بمستشفى القباري في محافظة الإسكندرية، حيث يُستعان به لإنتاج النظائر المشعّة اللازمة لنوع محدّدٍ من الأدوية الطبية يُعرف بالمستحضرات الصيدلانية الإشعاعية المستخدَمة في تشخيص مرض السرطان وعلاجه.

وأضاف أن الاجتماع تناول مناقشة آليات التعاون لتطوير أقسام ومراكز الأشعة، فضلاً عن تقديم التدريبات المتخصصة للعاملين في تلك الأقسام والمراكز، بما يضمن صقل مهاراتهم، ويعود بالنفع على المواطنين المتلقيين للخدمات.

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جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
وزير الصحة ميديكاست الفرص الاستثمارية الاشعه العاصمة الإدارية الجديدة تطوير أقسام الأشعة بالمستشفيات

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