الأحد 17 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كيف يتم إجراء الفحص السمعي للأطفال حديثي الولادة.. "الصحة" تجيب؟

مبادرة السمع
مبادرة السمع

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن كيف يتم إجراء الفحص السمعي للأطفال حديثي الولادة، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لحديثي الولادة تقدم خدماتها بالمجان.

وقالت الوزارة، إنه يتم فحص الطفل من عمر يوم حتى ٢٨ يوم فى معظم الوحدات والمراكز الصحية بإستخدام جهاز الانبعاث الصوتي.

وأضافت الوزارة أنه إذا كان الطفل طبيعي، يتم إنهاء الفحص وإعطاء الوالدين كارت بنتيجة الفحص، أما إذا كان الطفل غير طبيعي، يتم تحديد موعد آخر بعد أسبوع لإعادة الاختبار.

بعد أسبوع من الفحص الأول

وأفادت وزارة الصحة والسكان، بأنه بعد أسبوع إذا كانت نتيجة الفحص الثاني طبيعية ينتهي الفحص ويسجل نتيجته إلكترونيًا ويتم إعطاء الوالدين الكارت، أما إذا كانت نتيجة الفحص الثاني غير طبيعية؛ يتم تحويل الطفل لأقرب مستشفى إحالة ويتم إعطاء الوالدين كارت موضحًا به نتيجة الاختبار ورقم الحجز.

فحص 4 ملايين و997 ألف طفل ضمن مبادرة "الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع"

وقالت إنه في حالة وجود مشكلة للطفل، بالأجهزة المتقدمة بمستشفى الإحالة. يحول الطفل للتأمين الصحي أو هيئة الرعاية الصحية بعد العرض على لجنة مختصة للمراجعة وأخذ الموافقة ويتم صرف (علاج دوائي: معينات سمعية) أو تدخل جراحى أوعملية زراعة قوقعة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن زيادة أعداد مستشفيات ومراكز الإحالة السمعية لـ34 بدلًا من 30 مركزًا، مؤكدة أن المبادرة تأتى فى إطار التوسع فى التغطية الصحية الشاملة وحصول الأطفال على رعاية صحية ذات جودة، الأمر الذي ينعكس على توفير حياة صحية آمنة للأطفال حديثى الولادة وصولًا إلى المستهدف من مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار "100 مليون صحة"، وتماشيًا مع رؤية "مصر 2030".

مراكز الكشف السمعي للأطفال

وأضافت أنه تمت زيادة عدد مراكز الكشف السمعي للأطفال بدءًا من يوم الولادة حتى عمر 28 يومًا إلى 3500 وحدة صحية فى جميع المحافظات.

txt

خلال 82 يومًا.. تقديم 31 مليون خدمة مجانية ضمن حملة «100 يوم صحة»

وطالبت الوزارة المواطنين بالنزول للكشف والاطمئنان على صحة المواطنين وكل أفراد الأسرة، ضمن مبادرة 100 يوم صحة، والتي تستقبل المواطنين يوميًا من ٩ صباحًا لـ٩ مساءً، مشيرة إلى أن المبادرة متواجدة في كل محافظات الجمهورية، وخصصت خطًا ساخنًا للاستفسار على الرقم ١٥٣٣٥.

الفحص السمعي للأطفال حديثي الولادة الصحة مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لحديثي الولادة جهاز الإنبعاث الصوتى الفحص

مواد متعلقة

"الدواء": ورشة عمل للتعريف بقرار إصدار قواعد تسجيل المستحضرات المبتكرة

علاج 4 أورام في 19 محافظة.. تفاصيل مبادرة الرئيس للكشف عن الأورام السرطانية

مستشار وزير الصحة يكشف عن 3 محاور لتوفير خدمات تنظيم الأسرة

رئيس «هيئة الرعاية الصحية»: 5 مليارات جنيه تكلفة البنية التحتية التكنولوجية ونظم الميكنة بالمرحلة الأولى فى التأمين الصحى الشامل

"حياة كريمة" سر الإنجاز.. جولة على مشروعات التأمين الصحى الشامل فى الدقهلية

نصائح "الصحة" لمرضى الجيوب الأنفية والحساسية

الدواء: انتهاء الدورة التدريبية الخاصة بالتعريف بالممارسات المعملية الجيدة في معامل مراقبة الجودة

الصحة تكشف تفاصيل مبادرة الرئيس السيسى للكشف المبكر عن الأورام السرطانية

الأكثر قراءة

بعد مصرعه فى تبادل للنيران.. ماذا وجد الأمن داخل وكر "خط القوصية"؟

انهيار عقار فى العمرانية وتشكيل لجنة لمعاينة المبانى المجاورة

الثلاثاء.. المستشار محمد شوقى يبدأ ولايته نائبًا عامًا خلفًا لـ"حمادة الصاوى"

احسب مرتبك بعد الزيادة.. جدول الأجور وموعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023.. وجدول مرتبات موظفي الدولة عقب الزيادة

زيادة معاشات أكتوبر 2023 ..السيسي يعلن زيادة المعاشات 15%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الشندويلي

شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

وائل لطفي

الجيش المصرى رجال

ماجد حبته

حدث فى سدس الأمراء

د. منى حلمى

زورونى كل سنة مرة

علي سعدة

مأساة درنة

د.أحمد الخميسى

القصة القصيرة فى الحياة

محاسن السنوسي

"درنة" المنكوبة تستغيث .. و"السيسى" مسافة السكة

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة شاب فلسطينى طعنًا فى هجوم للمستوطنين

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى