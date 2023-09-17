كيف يتم إجراء الفحص السمعي للأطفال حديثي الولادة.. "الصحة" تجيب؟

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن كيف يتم إجراء الفحص السمعي للأطفال حديثي الولادة، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لحديثي الولادة تقدم خدماتها بالمجان.

وقالت الوزارة، إنه يتم فحص الطفل من عمر يوم حتى ٢٨ يوم فى معظم الوحدات والمراكز الصحية بإستخدام جهاز الانبعاث الصوتي.

وأضافت الوزارة أنه إذا كان الطفل طبيعي، يتم إنهاء الفحص وإعطاء الوالدين كارت بنتيجة الفحص، أما إذا كان الطفل غير طبيعي، يتم تحديد موعد آخر بعد أسبوع لإعادة الاختبار.

بعد أسبوع من الفحص الأول

وأفادت وزارة الصحة والسكان، بأنه بعد أسبوع إذا كانت نتيجة الفحص الثاني طبيعية ينتهي الفحص ويسجل نتيجته إلكترونيًا ويتم إعطاء الوالدين الكارت، أما إذا كانت نتيجة الفحص الثاني غير طبيعية؛ يتم تحويل الطفل لأقرب مستشفى إحالة ويتم إعطاء الوالدين كارت موضحًا به نتيجة الاختبار ورقم الحجز.

وقالت إنه في حالة وجود مشكلة للطفل، بالأجهزة المتقدمة بمستشفى الإحالة. يحول الطفل للتأمين الصحي أو هيئة الرعاية الصحية بعد العرض على لجنة مختصة للمراجعة وأخذ الموافقة ويتم صرف (علاج دوائي: معينات سمعية) أو تدخل جراحى أوعملية زراعة قوقعة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن زيادة أعداد مستشفيات ومراكز الإحالة السمعية لـ34 بدلًا من 30 مركزًا، مؤكدة أن المبادرة تأتى فى إطار التوسع فى التغطية الصحية الشاملة وحصول الأطفال على رعاية صحية ذات جودة، الأمر الذي ينعكس على توفير حياة صحية آمنة للأطفال حديثى الولادة وصولًا إلى المستهدف من مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار "100 مليون صحة"، وتماشيًا مع رؤية "مصر 2030".

مراكز الكشف السمعي للأطفال

وأضافت أنه تمت زيادة عدد مراكز الكشف السمعي للأطفال بدءًا من يوم الولادة حتى عمر 28 يومًا إلى 3500 وحدة صحية فى جميع المحافظات.

وطالبت الوزارة المواطنين بالنزول للكشف والاطمئنان على صحة المواطنين وكل أفراد الأسرة، ضمن مبادرة 100 يوم صحة، والتي تستقبل المواطنين يوميًا من ٩ صباحًا لـ٩ مساءً، مشيرة إلى أن المبادرة متواجدة في كل محافظات الجمهورية، وخصصت خطًا ساخنًا للاستفسار على الرقم ١٥٣٣٥.