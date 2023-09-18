الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة عاطل للجنايات لاتهامه بتهديد فتاة بمحادثات جنسية بالجيزة

محكمة
محكمة

أحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية عاطل للمحاكمة أمام الجنايات؛ لاتهامه بتهديد فتاة بمحادثات جنسية ونشر صور خاصة لها بغير رضاها واستمعت النيابة إلى أقوال مجري التحريات.

جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة العمرانية محافظة الجيزة، هدد المجني عليها (ط.فلة) لم تتجاوز الـ14 عاما بإفشاء وإذاعة صور خاصة لها ومحادثات مثيرة على جروب المنطقة تحصل عليها عن طريق تطبيق التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، لحملها على معاشرته وكان تهديده مصحوبا بطلب تقديم مبالغ مالية.

جاء فى أقوال المجني عليها بأنها تعرفت على المتهم بإحدى الألعاب على الإنترنت، وتطورت العلاقة بينهما لمكالمات بالفيديو، وأنه قام بعد ذلك باستغلالها والتسجيل لها وإرسال رسائل تهديد على الحساب الخاص بها بموقع التواصل “إنستجرام”، تتضمن صورا وفيديوهات خادشه للحياء خاصة بها، طالباً منها في سبيل عدم نشر تلك الصور إقامة علاقة جنسية معها وحصوله على مبلغ مالي منها، ما بث الذعر في نفسها.

وجاء فى أقوال ضابط بقطاع بتكنولوجيا المعلومات خلال تحقيقات النيابة أن تحرياته توصلت إلى قيام المتهم بإنشاء حساب وهمي وإرسال رسائل إلى المجني عليها لإجبارها على إقامة علاقة جنسية معه بناء على فيديوهات تحصل عليها من خلال محادثات بالفيديو معها حيث كانت تجمعه علاقة سابقة بها.

النيابة العامة جنوب الجيزة عاطل الجنايات تهديد فتاة محادثات جنسية

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