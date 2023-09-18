الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 7 سنوات لـ 5 أشقاء لاتهامهم بالتعدي على شخص بالبدرشين

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة 5 أشقاء بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامهم بأحداث عاهة مستديمة لشخص فى منطقة البدرشين.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي سليم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد، وهشام جابر بشير، وأمانة سر أشرف صلاح، وعصام حسين.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 8321 لسنة 2022 جنايات البدرشين، أن  المتهمين، "ر .م" 40 سنة، "ع .م " 36 سنة، " ع.م" 50 سنة، "ح .م" 31 سنة، " س .م"  38 سنة، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية في يوم 2022/5/16، أحدثوا  عمداً إصابة المجني عليه" إ ر"، وكان ذلك مع سبق الإصرار بان بيتوا النية وعقدوا العزم على التعدي عليه على إثر خلاف بينهم، وتوجهوا الى حيث أيقنوا تواجده وما أن ظفروا به وانهالوا عليه بضربات متتالية - بأسلحة بيضاء، استقرت بعموم جسده فأحدثوا إصابته بيده والتي نشأ على إثرها عاهته المستديمة التي يستحيل برؤها على نحو ما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي.

ووجهت إليهم تهمه إحراز أسلحة بيضاء "شوم وسنج" مما تستخدم في التعدي على الأشخاص واستخدموها في التعدي على المجني عليه سالف الذكر وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

كشف المجني عليه "إبراهيم رجب" في التحقيقات، عن أنه على إثر خلافات سابقة وحال تواجده بأرضة باغته المتهمين متعدين عليه ضربا باستخدام اسلحة بيضاء حوزتهم، فنشأ عن ذلك اصابات مبينة بتقارير الطب الشرعي وتخلف لديه من  عاهة مستديمة.

وكشف تقرير الطبي الشرعي، عن إصابة المجني عليه ذات طبيعة رضية تنشأ من المصادمة بجسم صلب راضى، وأنها جائزة الحدوث وفقا للتاريخ والتصوير الوارد على لسانه، وتخلف لديه من جراء اصابته بعظمة الزند والرسغ اليد اليمنى واليد اليسرى وتقدر درجة العجز  الناشئ عنها حوالي عشرين بالمائة.

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