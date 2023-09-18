الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وزيرة الهجرة: القوات المسلحة بذلت جهودًا استثنائية لاستعادة جثامين الضحايا من ليبيا

السفيرة  سها الجندي
السفيرة  سها الجندي

كشفت السفيرة  سها الجندي وزيرة الهجرة، عن أن القوات المسلحة المصرية بذلت جهودًا قياسية في وقت تاريخي لإعادة جثامين الضحايا المصريين بالتعاون مع السلطات الليبية.

وأضافت وزيرة الهجرة، في تصريحات لها، أن الجيش أرسل على الفور، طائرات للبحث عن المصريين، لتنجح جهود البحث في انتشال جثامين 87 مصريًا وإعادتهم إلى أسرهم.

وأكدت وزيرة الهجرة، أن الكارثة الإنسانية في ليبيا تحتاج لتكاتف العالم في مواجهة تداعيات الكارثة البيئية، مشيرًة إلي أن عدد المصريين المتواجدين في ليبيا يصل لـ350 ألفًا منهم 200 ألف متواجدين في المنطقة الغربية قرب الحدود مع السلوم والـ150 ألف الآخرين في المنطقة الشرقية".

وزيرة الهجرة: الجيش لم يتوان في البحث عن المصريين في ليبيا  

وتابعت وزيرة الهجرة، أن مصر تقدم الدعم الكامل للأشقاء في ليبيا ومصر لا تفكر في المصلحة لكنها تفكر دائمًا في حفظ الأمن والاستقرار في الدول الشقيقة".
 

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