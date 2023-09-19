"إكس" يتيح للمشتركين المميزين إخفاء الإعجابات والتحقق من هوياتهم الحقيقية

أعلنت منصة إكس X، المعروفة سابقًا باسم "تويتر"، عن بعض الميزات الجديدة هذا الأسبوع، والتي تكون مخصصة حصريًا لمشتركي “X Premium”، وهي خدمة الاشتراك التي تبلغ 8 دولارات شهريًا والتي كان يُطلق عليها سابقًا اسم Twitter Blue.

وذكرت إكس X، أنه تم طرح ميزة تسمح لمستخدمي Premium بإخفاء المنشورات التي أعجبتهم، حيث توجد علامة التبويب "الإعجابات" عادةً في الملف الشخصي للمستخدم، ومن خلال إخفاء علامة التبويب، لن يتمكن زوار الملف الشخصي للمستخدم من رؤية خلاصة المنشورات التي أعجب بها المستخدم.

إخفاء الإعجابات

ويمكن للمشتركين المميزين العثور على خيار إخفاء الإعجابات من خلال النقر على Premium، ثم التفضيلات، متبوعًا بالوصول المبكر، بينما تعرض علامة التبويب تخصيص ملف التعريف بعد ذلك مربع اختيار يخفي علامة تبويب الإعجابات.

ونظرًا لأن الإعجابات لا يتم نشرها في موجز المستخدم لمتابعيه مثل إعادة النشر (المعروف أيضًا باسم إعادة التغريد)، يبدو أن بعض المستخدمين قد أبدوا إعجابهم بالمشاركات دون أن يدركوا أن الآخرين على النظام الأساسي يمكنهم رؤية ما أعجبهم.

وتسبب هذا في حدوث مشكلات لبعض المستخدمين على مر السنين، بدءًا من السياسيين الذين يحبون التغريدات الإباحية إلى مالك X، إيلون ماسك نفسه الذي يحب المنشورات العنصرية الصريحة.

ومع ذلك، يقلل إيلون ماسك مالك منصة إكس من أهمية الميزة الجديدة، ويشجع المستخدمين في الواقع على إبقاء إعجاباتهم مفتوحة، واقترح أن يستخدم المستخدمون الذين يريدون حفظ المنشورات بشكل خاص خيار الإشارات المرجعية المضمنة بدلاً من الإعجاب بالمحتوى.

التحقق من حسابك باستخدام معرف حقيقي

جاء ذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان إكس X بشأن إخفاء الإعجابات، حيث قامت الشركة أيضًا بنشر التحقق من الهوية الحقيقية لمشتركي X Premium، ويمكن العثور على الخيار ضمن قسم التحقق في إعدادات X Premium الخاصة بالمستخدم.

وسيحتاج مشتركو X Premium الذين يختارون تمكين التحقق من الهوية إلى تحميل صورة لنموذج رسمي لبطاقة الهوية الحكومية بالإضافة إلى صورة شخصية.

وأبرمت منصة التواصل الاجتماعي شراكة مع شركة Au10tix للتحقق من الهوية، والتي تستخدم البيانات البيومترية لتأكيد هوية المستخدم.

ووفقًا لـ X، هناك فوائد للتحقق من هويتك لدى الشركة. ستعرض المنصة علامة التحقق من الهوية للزائرين الذين ينقرون على علامة الاختيار الزرقاء الخاصة بالمستخدم، والتي يدعي X أنها "ستزيد ثقة المستخدمين الآخرين"، بالإضافة إلى ذلك، سيوفر X "الدعم ذو الأولوية" للمستخدمين الذين يقومون بتمكين التحقق من الهوية الحقيقية.

وقالت إكس X أيضًا، إنها ستطرح امتيازات إضافية في المستقبل مثل المراجعة العاجلة للتحقق من علامة الاختيار الزرقاء. سيتمكن المستخدمون الذين تم التحقق من هويتهم قريبًا من تغيير صورة ملفهم الشخصي أو اسم العرض أو اسم المستخدم الخاص بهم بشكل متكرر.