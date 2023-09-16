منصة "إكس" تطلق خطوات جديدة لمنع انتحال الشخصية

تسعى منصة التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا إلى الحد من انتحال الشخصية، من خلال خطوات تسمح للمستخدمين الذين يدفعون، بالتحقق من الحساب باستخدام الهوية الرسمية.

وقد تطلب الشركة أيضًا معرفًا صادرًا عن الحكومة عند الحاجة وتستكشف تدابير إضافية لحماية المستخدمين من الحسابات الضارة والمزعجة والمحتوى غير المناسب للعمر وفقًا لسياسة التحقق المحدثة.

ولتسهيل ميزة التفويض الجديدة، تتعاون "إكس" مع شركة التحقق Au10tix، حيث تخزن "Au10tix" جميع معلومات التحقق، منها الصور الفوتوغرافية لمعرفات المستخدم والبيانات البيومترية المستخرجة، لمدة تمتد حتى 30 يومًا.

ووفرت "إكس" خيار استخدام التحقق من الهوية لمزايا معينة كوسيلة لزيادة الثقة في المنصة، وتتاح هذه المزايا للمستخدمين الفرديين باستثناء حسابات الأعمال والمؤسسات.

كما أعلنت منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه أصبح بإمكان المشتركين في خدمتها المأجورة "إكس بريميوم" إخفاء المنشورات التي أعجبوا بها عن أعين المستخدمين الآخرين.