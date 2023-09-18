الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى د.طارق رحمي، محافظ الغربية، الإثنين، اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يقوم بتنفيذها الجهاز بمركز زفتى ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة المشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي أطلقه الرئيس السيسي للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجا؛ لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية.

جاء ذلك بحضور اللواء مهندس مختار حسين رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، اللواء طارق موافي، نائب رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، دار الهندسة استشاري مشروعات حياة كريمة لمجلس الوزراء، ونجوى العشيري السكرتير العام لمحافظة الغربية، هبه الشرقاوي عضو المكتب الفني لمحافظ الغربية.

مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يقوم بتنفيذها جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط

تناول اللقاء مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يقوم بتنفيذها جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط بقرى مركز زفتى والتي بلغت 272 مشروعًا في قطاعات الصحة، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، مجمعات الخدمات الحكومية، المجمعات الزراعية البيطرية، العمارات السكنية "سكن كريم"، الإسعاف، الكباري، ورصف الطرق الداخلية وتحسين شبكات الكهرباء ب ٥٤ قرية بمركز زفتى.

حيث تم مناقشة موقف 54 مشروعًا جاري تنفيذهم ووضع مخطط زمني لنهوهم في مختلف القطاعات، إضافة إلى مناقشة موقف رصف وتسوية 42 شارعًا داخليًا بالقرى المقرر البدء في رصفها.

واستعرض دار الهندسة خلال الاجتماع موقف استلام المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها وأعمال المرافق التي تم الانتهاء منها بالفعل.

رحمى تقديم كافة سبل الدعم وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال 

وأكد محافظ الغربية تقديمه سبل الدعم وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في هذه المشروعات مع مراعاة جودة الأعمال ونهوها خلال جدول زمني محدد تمهيدا لدخولها الخدمة، لافتا إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى.

من جانبه، وجه رئيس جهاز التعمير الشكر لمحافظ الغربية على متابعته المستمرة للمشروعات، مشيدا بالتعاون البناء بين محافظة الغربية وجهاز التعمير، بما يعود بالنفع والفائدة على مواطني الغربية.

طارق رحمي محافظ الغربية رئيس الجهاز المركزى للتعمير الموقف التنفيذي للمشروعات جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط المجمعات الزراعية البيطرية ورصف الطرق

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