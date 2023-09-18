لا يمكن الوقاية منه.. تعرف على أخطر أنواع سرطانات العصر الحديث

يعتبر سرطان المخ واحدًا من أخطر أنواع الأورام التي يمكن أن تصيب الإنسان، حيث يتسبب هذا المرض في الكثير من التحديات والتساؤلات للأفراد وعائلاتهم، فهو يؤثر على الصحة والحياة اليومية للمرضى.

ويوضح الخبراء بموقع (hopkinsmedicine) سرطان المخ وأنواعه الأكثر خطورة، إضافة إلى كيفية التشخيص المبكر له، وسبل الوقاية والعلاج المتاحة.

وأكد الخبراء أن سرطان المخ هو واحد من أخطر أنواع الأورام التي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي، حيث يعد السرطان في المخ تحديًا كبيرًا للطب الحديث، نظرًا لتأثيره السلبي على وظيفة الدماغ والحياة اليومية للأشخاص المصابين به.

الأسباب وأنواع الإصابة بسرطان المخ

هناك العديد من العوامل التي تشجع على حدوث سرطان المخ، ومنها التعرض المفرط للأشعة السينية والتعرض للمواد الكيميائية السامة، إضافة إلى عوامل وراثية محتملة، حيث يمكن أن يتطور سرطان المخ من خلايا الدماغ العادية المتواجدة في الدماغ، أو من خلايا أخرى تنتقل من مناطق أخرى من الجسم.

يعتمد تشخيص سرطان المخ على عدة طرق، منها الفحص الجسدي والتاريخ الطبي للمريض، وإجراء فحوصات كشف متقدمة مثل التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي بالإيضاح المشع، وفحص العين العميق وبعض الفحوصات الجينية للتحقق من التغيرات الجينية المرتبطة بسرطان المخ.

كيفية الوقاية

أكد الخبراء أنه لا توجد حتى الآن وسيلة مباشرة للوقاية من سرطان المخ، وذلك لعدم وجود سبب محدد وعلمي واحد لحدوثه، ومع ذلك، فهناك بعض النصائح العامة التي يمكن اتباعها لتقليل خطر الإصابة بالأورام الخبيثة في الدماغ، مثل تجنب التعرض للمواد الكيميائية السامة والحفاظ على نمط حياة صحي، بما في ذلك التغذية المتوازنة والنشاط البدني المنتظم.

طرق العلاج

تعتمد خطة العلاج على نوع ومرحلة سرطان المخ، وشملت في الغالب منهجيات تشمل الجراحة والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي والعلاج الهدف المناعي، وقد تكون الجراحة الأساسية لإزالة الورم من الدماغ، في حين يستخدم العلاج الإشعاعي والكيميائي للقضاء على الخلايا السرطانية المتبقية أو المنتشرة، بالإضافة إلى ذلك، قد يتم استخدام العلاج المناعي والأدوية المستهدفة لاستهداف خصائص خلايا الورم المركزية.

سرطان المخ يعد تحديًا كبيرًا للطب الحديث، والتشخيص المبكر وخطة العلاج الفعالة هي الأساس لتحقيق فرص الشفاء وتحسين نوعية الحياة للمرضى المصابين، على الرغم من عدم وجود طرق محددة للوقاية منه، يمكننا العمل على تعزيز الوعي حول هذا المرض واتخاذ إجراءات احترازية للحفاظ على صحة الدماغ والوقاية من العوامل المعروفة التي تزيد من خطر الإصابة به.