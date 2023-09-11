كيفية الكشف المبكر عن سرطان الكبد.. كل شيء عن الورم الخبيث

يعد سرطان الكبد، المعروف باسم سرطان الخلايا الكبدية (HCC)، مصدر قلق صحي عالمي كبير، وهو سادس أكثر أنواع السرطان شيوعًا والسبب الرئيسي الرابع للوفيات المرتبطة بالسرطان في جميع أنحاء العالم.

أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في ارتفاع معدل الوفيات هو عدم الكشف المبكر، فالاكتشاف المبكر يلعب دورًا محوريًا في تحسين تشخيص سرطان الكبد وزيادة معدلات نجاح العلاج.

في هذا التقرير سوف نستكشف أهمية الكشف المبكر عن سرطان الكبد، وعوامل الخطر المرتبطة بالمرض، وطرق الفحص المتاحة للتعرف عليه في الوقت المناسب.

أهمية الكشف المبكر

1. تحسين نتائج العلاج: يؤدي الكشف المبكر عن سرطان الكبد إلى تحسين خيارات العلاج ونتائجه بشكل كبير، وعندما يتم تشخيص سرطان الكبد في مرحلة مبكرة، قبل أن ينتشر إلى الأعضاء الأخرى، فمن المرجح أن يتم علاجه بنجاح، ويكون سرطان الكبد في المراحل المبكرة أكثر قابلية للعلاجات العلاجية مثل الجراحة أو زرع الكبد أو العلاجات الموضعية مثل الاستئصال بالترددات الراديوية.

2. تحسين نوعية الحياة: يتيح الكشف المبكر تدخلات علاجية أقل عدوانية، مما يؤدي إلى تحسين نوعية الحياة للمرضى، وعادةً ما يكون لعلاجات سرطان الكبد في المراحل المبكرة آثار جانبية أكثر اعتدالًا وفترة تعافي أقصر مقارنةً بعلاجات المرحلة المتقدمة.

3. زيادة طول العمر: يمكن أن يؤدي الكشف في الوقت المناسب والعلاج المناسب إلى إطالة متوسط العمر المتوقع للأفراد الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان الكبد، إذ يوفر التشخيص المبكر فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة على المدى الطويل وإدارة المرض كحالة مزمنة.

عوامل الخطر لسرطان الكبد

هناك العديد من عوامل الخطر التي يمكن أن تزيد من احتمالية إصابة الفرد بسرطان الكبد، ومن الضروري أن تكون على دراية بعوامل الخطر هذه لتحديد الأفراد المعرضين للخطر والذين قد يستفيدون من الفحوصات المنتظمة:

1. التهابات الكبد المزمنة: العدوى المزمنة بفيروس التهاب الكبد B (HBV) أو فيروس التهاب الكبد C (HCV) هي عامل خطر كبير للإصابة بسرطان الكبد، إذ يعد الفحص المنتظم أمرًا بالغ الأهمية للأفراد الذين لديهم تاريخ من هذه العدوى.

2. تليف الكبد: تليف الكبد، الذي يحدث غالبًا بسبب استهلاك الكحول المزمن أو التهاب الكبد الفيروسي، هو عامل خطر رئيسي للإصابة بسرطان الكبد، ويجب على الأشخاص المصابين بتليف الكبد الخضوع لفحوصات منتظمة للكشف المبكر.

3. مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD): يمكن أن يؤدي مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD)، وهو حالة تتميز بتراكم الدهون في الكبد، إلى التهاب الكبد، وفي بعض الحالات، قد يؤدي إلى سرطان الكبد، ويمكن أن يساعد الاكتشاف المبكر من خلال الفحص في إدارة المرض بشكل فعال.

4. مرض السكري: الأفراد المصابون بداء السكري لديهم خطر متزايد للإصابة بسرطان الكبد، ويمكن أن تساعد الفحوصات الروتينية في الكشف المبكر عن هذه المجموعة المعرضة للخطر.

5. تاريخ العائلة: التاريخ العائلي لسرطان الكبد أو أمراض الكبد قد يزيد من خطر إصابة الفرد، إذ يوصى بإجراء فحوصات منتظمة لأولئك الذين لديهم تاريخ عائلي للمرض.

طرق فحص سرطان الكبد

يتم الكشف المبكر عن سرطان الكبد في المقام الأول من خلال الفحوصات الروتينية للأفراد المعرضين للخطر، وفيما يلي طرق الفحص الأكثر استخدامًا:

1. اختبارات الدم: يمكن أن تساعد اختبارات الدم في تحديد سرطان الكبد عن طريق قياس مستويات بعض البروتينات والإنزيمات في الدم.

2. اختبارات التصوير: تعتبر اختبارات التصوير مثل الموجات فوق الصوتية والتصوير المقطعي المحوسب (CT) والتصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) ضرورية للكشف عن تشوهات الكبد، ويمكن لهذه الاختبارات تحديد أورام الكبد، وتقييم حجمها وموقعها، والمساعدة في تحديد ما إذا كان السرطان قد انتشر إلى مناطق أخرى.

3. الخزعة: إذا كشفت اختبارات التصوير عن آفات مشبوهة، فقد يتم إجراء خزعة، أثناء إجراء الخزعة، يتم استخراج عينة صغيرة من الأنسجة من الكبد وفحصها تحت المجهر للتأكد من وجود خلايا سرطانية.